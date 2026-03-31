الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة المقبلة

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل موجة الطقس التي تنتظرها البلاد خلال الساعات المقبلة، موضحا أن هناك فرصا لسقوط الأمطار خلال يومي الأربعاء والخميس.



وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأمطار تسقط على عدد من محافظات الجمهورية، موضحة أن الجو اليوم شبه مستقر.



أضافت أن أمطار اليوم غير مؤثرة وتكون خفيفة على المحافظات الداخلية من جنوب الوجه البحري إلى شمال البحر الأحمر ومدن القناة وتمتد لمحافظات من شمال الصعيد.



وأكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الأمطار تكون رعدية في الأماكن الساحلية والصحراء الغربية خاصة في فترات الليل بالسلوم وسيوة ومطروح.



ولفتت إلى أن درجة الحرارة العظمى 25 درجة، والجو ربيعي يميل إلى الحرارة في فترات النهار بينما يكون بارد في الليل، موضحة أن هناك نشاط رياح مثير للرمال والأتربة تؤثر على الرؤية الأفقية.

