الذروة بكرة مساء.. الأرصاد تعلن مفاجأة وتطالب المواطنين بعدم التخوف

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة بشأن حالة الطقس وتفاصيل الساعات المقبلة، وحالة الجو غدا وبعد غد.

وقالت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية،خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أن يومي الأربعاء والخميس سيكون هناك أمطار مؤثرة على معظم المحافظات، وأن الأمطار غدا ستكون رعدية، وستستمر حتى صباح يوم الخميس، وأن الذرة الخاصة بالأمطار ستكون من مساء يوم الأربعاء حتى صباح الخميس، وأنه مع الأمطار هناك نشاط رياح، وتحديدا في محافظات الصعيد.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة بالقاهرة الكبرى تسجل في فترة الظهيرة 26 درجة، وأن الحالية المقبلة تستعدي الحظر، لكن لا تستدعي التخوف، وأن هذا الأمطار تختلف عن الظاهرة السابقة التي حدثت في الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى أن الهيئة العامة للأرصاد ستصدر اليوم بيانا تفصيليا، بحالة الجو، وكميات الأمطار، لأن البلاد في فصل الربيع الذي يشهد بعض التقلبات الجوية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 25 17

العاصمة الجديدة 25 16

6 اكتوبر 26 17

بنهــــا 24 16

دمنهور 24 16

وادى النطرون 25 17

كفر الشيخ 24 16

بلطيم 23 15

المنصورة 24 16

الزقازيق 25 17

شبين الكوم 24 16

طنطا 24 16

دمياط 23 13

بورسعيد 22 12

الإسماعيلية 25 12

السويس 25 13

العريش 24 14

رفح 21 12

رأس سدر 24 16

نخل 26 10

كاترين 22 08

الطور 26 19

طابا 24 13

شرم الشيخ 26 19

الغردقة 25 17

الإسكندرية 25 16

العلمين 23 15

مطروح 23 16

السلوم 25 17

سيوة 30 16

رأس غارب 25 18

سفاجا 25 18

مرسى علم 27 19

شلاتين 28 18

حلايب 26 19

أبو رماد 30 17

مرسى حميرة 29 18

أبــــــرق 34 17

جبل علبة 34 18

رأس حدربة 26 19

الفيوم 29 18

بني سويف 29 19

المنيا 30 20

أسيوط 31 20

سوهاج 32 21

قنا 35 21

الأقصر 34 22

أسوان 36 22

الوادى الجديد 35 21

أبوسمبل 36 22