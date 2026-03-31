رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الذروة بكرة مساء.. الأرصاد تعلن مفاجأة وتطالب المواطنين بعدم التخوف

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
البهى عمرو

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة بشأن حالة الطقس وتفاصيل الساعات المقبلة، وحالة الجو غدا وبعد غد.

وقالت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية،خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أن يومي الأربعاء والخميس سيكون هناك أمطار مؤثرة على معظم المحافظات، وأن الأمطار غدا ستكون رعدية، وستستمر حتى صباح يوم الخميس، وأن الذرة الخاصة بالأمطار ستكون من مساء يوم الأربعاء حتى صباح الخميس، وأنه مع الأمطار هناك نشاط رياح، وتحديدا في محافظات الصعيد.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة بالقاهرة الكبرى تسجل في فترة الظهيرة 26 درجة، وأن الحالية المقبلة تستعدي الحظر، لكن لا تستدعي التخوف، وأن هذا الأمطار تختلف عن الظاهرة السابقة التي حدثت في الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى أن الهيئة العامة للأرصاد ستصدر اليوم بيانا تفصيليا، بحالة الجو، وكميات الأمطار، لأن البلاد في فصل الربيع الذي يشهد بعض التقلبات الجوية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

 

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 25 17

العاصمة الجديدة 25 16

6 اكتوبر 26 17

بنهــــا 24 16

دمنهور 24 16

وادى النطرون 25 17

كفر الشيخ 24 16

بلطيم 23 15

المنصورة 24 16

الزقازيق 25 17

شبين الكوم 24 16

طنطا 24 16

دمياط 23 13

بورسعيد 22 12

الإسماعيلية 25 12

السويس 25 13

العريش 24 14

رفح 21 12

رأس سدر 24 16

نخل 26 10

كاترين 22 08

الطور 26 19

طابا 24 13

شرم الشيخ 26 19

الغردقة 25 17

الإسكندرية 25 16

العلمين 23 15

مطروح 23 16

السلوم 25 17

سيوة 30 16

رأس غارب 25 18

سفاجا 25 18

مرسى علم 27 19

شلاتين 28 18

حلايب 26 19

أبو رماد 30 17

مرسى حميرة 29 18

أبــــــرق 34 17

جبل علبة 34 18

رأس حدربة 26 19

الفيوم 29 18

بني سويف 29 19

المنيا 30 20

أسيوط 31 20

سوهاج 32 21

قنا 35 21

الأقصر 34 22

أسوان 36 22

الوادى الجديد 35 21

أبوسمبل 36 22

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد بالمدارس|هل صدر القرار النهائي في اجتماع الأعلى للتعليم؟

جامعة القاهرة

حقيقة تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

وزير التعليم العالي

هل تتحول الدراسة "أونلاين"؟.. وزير التعليم العالي يحسم موقف الجامعات غدا

وزير التربية والتعليم

قبل ساعات من موجة الأمطار.. اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

وزارة التربية والتعليم

عاجل| تعطيل الدراسة غداً الأربعاء بكافة المحافظات نظراً لسوء الأحوال الجوية

طلاب الجامعات

يُعلن خلال بيان رسمي.. تفاصيل إعلان تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

فصل التيار الكهربائي بمحافظة البحيرة

جدول فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى ومناطق بمحافظة البحيرة.. اعرف السبب

وزير التعليم العالي

التعليم العالي: استمرار انتظام الدراسة بالجامعات والمعاهد حضوريا غدا الأربعاء

ترشيحاتنا

طة دسوقي

أنا زي الفل.. مالي؟".. طه دسوقي يعلن عن أول ستاند أب كوميدي له

يمنى طولان

إطلالة جذابة لـ يمنى طولان تبرز أناقتها ورشاقتها

أحمد حلمي

مهرجان عفت السينمائي يكرم أحمد حلمي وعبد المحسن النمر

بالصور

كيف تحمي نفسك من الإصابة بنزلات البرد مع تغيرات الطقس المفاجئة؟

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس

مع اقتراب امتحانات نهاية العام .. 7 أطعمة تساعد على تنمية ذكاء الأطفال وتحسين التركيز

أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن مثل المطاعم .. بخطوات سهلة

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن

مع التقلبات الجوية.. أفضل طرق علاج نزلات البرد في المنزل

أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض

فيديو

آية عبد الرحمن

أكتر واحدة بتشتغل.. آية عبد الرحمن: محتاجة 4 مني عشان أقوم بمسئولياتي أو قوة خارقة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: إبادة "عماليق".. ما وراء قرار إعدام الأسرى الفلسطينيين؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نتنياهو.. ومأزق الهروب إلى الأمام!!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : وجه الرقمنة الإدارية الجديد

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: وهم الانتصار في حروب الشرق الأوسط

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة كاروماما الثانية

المزيد