الأرصاد تُحذر والتعليم تحسم الجدل.. هل يتم تعطيل الدراسة غدا؟

أشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى ظهور السحب الرعدية الممطرة على مناطق من الصحراء الغربية، ومن المتوقع أن تتقدم لتؤثر على مناطق من شمال الصعيد مع تقدم الوقت ولكن تكون أقل حدة.

كشفت الأرصاد خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اليوم الثلاثاء، حيث تبدأ الفرص خلال فترات المساء وتكون مؤثرة في الصحراء الغربية والسواحل الشمالية.

ومن المتوقع أن تكون الأمطار رعدية وغزيرة على السلوم ومطروح وسيوة، وتمتد مع تقدم ساعات الليل لتشمل الإسكندرية ومحافظات شمال الوجه البحري.

وأوضحت أن فرص الأمطار الخفيفة ستصل إلى سكان القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد، خلال ساعات مساء الثلاثاء، مطالبة المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة ليلا.

قرار تعطيل الدراسة

وعن تعطيل الدراسة، فهو ليس من اختصاص هيئة الأرصاد، بل هو قرار يقع بالكامل في يد المسؤولين والمحافظين في كل محافظة.

وأوضحت الأرصاد أن دوها "مد المسؤولين بكافة البيانات المتعلقة بشدة الأمطار وكمياتها المتوقعة بدقة، وبناءً على هذه التقارير، وبالنظر إلى طبيعة كل محافظة وقدرتها على استيعاب الأمطار على الأرض، يتخذ المسؤولون قراراتهم التي يرونها مناسبة".

فيما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصدار قرارات تتعلق بطبيعة الدراسة يومي غدا الأربعاء وبعد غد الخميس، مشددة على أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات رسمية حتى الآن.

تفاصيل طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس بارد فى الصباح الباكر مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد.. بارد ليلآ على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

وذكرت الهيئة، في بيان، أنه متوقع شبورة مائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، كما أن متوقع فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الصحراء الغربية تمتد مساءً إلى مناطق من محاف

ظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تغزر وتكون رعدية أحيان على مناطق من (السلوم –مطروح-سيوة ).

كما متوقع فرص أمطار خفيفة مساءً على مناطق من محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى قد تمتد إلى مناطق من محافظات شمال ووسط الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر.

أما عن الرياح متوقع نشاطها على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، وقد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000م على بعض المناطق، وقد يصاحبها هبات رياح تتراوح من (40 إلى 50) كم/س (بنسبة حدوث 30% تقريباً)، بالإضافة إلى أتربة عالقة نهاراً على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من 1.5م إلى 2.25م، واتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من 1.25م إلى 1.75م، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 25 17

العاصمة الجديدة 25 16

6 اكتوبر 26 17

بنهــــا 24 16

دمنهور 24 16

وادى النطرون 25 17

كفر الشيخ 24 16

بلطيم 23 15

المنصورة 24 16

الزقازيق 25 17

شبين الكوم 24 16

طنطا 24 16

دمياط 23 13

بورسعيد 22 12

الإسماعيلية 25 12

السويس 25 13

العريش 24 14

رفح 21 12

رأس سدر 24 16

نخل 26 10

كاترين 22 08

الطور 26 19

طابا 24 13

شرم الشيخ 26 19

الغردقة 25 17

الإسكندرية 25 16

العلمين 23 15

مطروح 23 16

السلوم 25 17

سيوة 30 16

رأس غارب 25 18

سفاجا 25 18

مرسى علم 27 19

شلاتين 28 18

حلايب 26 19

أبو رماد 30 17

مرسى حميرة 29 18

أبــــــرق 34 17

جبل علبة 34 18

رأس حدربة 26 19

الفيوم 29 18

بني سويف 29 19

المنيا 30 20

أسيوط 31 20

سوهاج 32 21

قنا 35 21

الأقصر 34 22

أسوان 36 22

الوادى الجديد 35 21

أبوسمبل 36 22