الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تُحذر والتعليم تحسم الجدل.. هل يتم تعطيل الدراسة غدا؟

حالة الطقس
حالة الطقس
أخبار البلد

أشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى ظهور السحب الرعدية الممطرة على مناطق من الصحراء الغربية، ومن المتوقع أن تتقدم لتؤثر على مناطق من شمال الصعيد مع تقدم الوقت ولكن تكون أقل حدة.

كشفت الأرصاد خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اليوم الثلاثاء، حيث تبدأ الفرص خلال فترات المساء وتكون مؤثرة في الصحراء الغربية والسواحل الشمالية.

ومن المتوقع أن تكون الأمطار رعدية وغزيرة على السلوم ومطروح وسيوة، وتمتد مع تقدم ساعات الليل لتشمل الإسكندرية ومحافظات شمال الوجه البحري.

وأوضحت أن فرص الأمطار الخفيفة ستصل إلى سكان القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد، خلال ساعات مساء الثلاثاء، مطالبة المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة ليلا.

قرار تعطيل الدراسة

وعن تعطيل الدراسة، فهو ليس من اختصاص هيئة الأرصاد، بل هو قرار يقع بالكامل في يد المسؤولين والمحافظين في كل محافظة.

وأوضحت الأرصاد أن دوها "مد المسؤولين بكافة البيانات المتعلقة بشدة الأمطار وكمياتها المتوقعة بدقة، وبناءً على هذه التقارير، وبالنظر إلى طبيعة كل محافظة وقدرتها على استيعاب الأمطار على الأرض، يتخذ المسؤولون قراراتهم التي يرونها مناسبة".

فيما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصدار قرارات تتعلق بطبيعة الدراسة يومي غدا الأربعاء وبعد غد الخميس، مشددة على أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات رسمية حتى الآن.

تفاصيل طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس بارد فى الصباح الباكر مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد.. بارد ليلآ على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

وذكرت الهيئة، في بيان، أنه متوقع شبورة مائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، كما أن متوقع فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الصحراء الغربية تمتد مساءً إلى مناطق من محاف

ظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تغزر وتكون رعدية أحيان على مناطق من (السلوم –مطروح-سيوة ).

كما متوقع فرص أمطار خفيفة مساءً على مناطق من محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى قد تمتد إلى مناطق من محافظات شمال ووسط الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر.

أما عن الرياح متوقع نشاطها على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، وقد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000م على بعض المناطق، وقد يصاحبها هبات رياح تتراوح من (40 إلى 50) كم/س (بنسبة حدوث 30% تقريباً)، بالإضافة إلى أتربة عالقة نهاراً على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من 1.5م إلى 2.25م، واتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من 1.25م إلى 1.75م، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 25 17

العاصمة الجديدة 25 16

6 اكتوبر 26 17

بنهــــا 24 16

دمنهور 24 16

وادى النطرون 25 17

كفر الشيخ 24 16

بلطيم 23 15

المنصورة 24 16

الزقازيق 25 17

شبين الكوم 24 16

طنطا 24 16

دمياط 23 13

بورسعيد 22 12

الإسماعيلية 25 12

السويس 25 13

العريش 24 14

رفح 21 12

رأس سدر 24 16

نخل 26 10

كاترين 22 08

الطور 26 19

طابا 24 13

شرم الشيخ 26 19

الغردقة 25 17

الإسكندرية 25 16

العلمين 23 15

مطروح 23 16

السلوم 25 17

سيوة 30 16

رأس غارب 25 18

سفاجا 25 18

مرسى علم 27 19

شلاتين 28 18

حلايب 26 19

أبو رماد 30 17

مرسى حميرة 29 18

أبــــــرق 34 17

جبل علبة 34 18

رأس حدربة 26 19

الفيوم 29 18

بني سويف 29 19

المنيا 30 20

أسيوط 31 20

سوهاج 32 21

قنا 35 21

الأقصر 34 22

أسوان 36 22

الوادى الجديد 35 21

أبوسمبل 36 22

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة في المدارس غداً و بعد غد.. هل حسمت التعليم قرارها؟

محمود الورواري

نفيًا للمتداول.. مصدر مقرب يكشف سبب وفاة نجل الإعلامي محمود الورواري

ظاهرة جوية غريبة

حالة من الجدل.. ما حقيقة صور الأجسام المضيئة في سماء مصر؟

الطقس

حقيقة تعطيل الدراسة.. تفاصيل الطقس السيئ يومي الأربعاء والخميس

سعر الذهب

نزل 600 جنيه من القمة.. الذهب يتراجع فجأة وهذا ثمن عيار 21

شادي زلطة

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس|التعليم: ننسق مع "الأرصاد الجوية" لإتخاذ القرار المناسب

احمد عبدالله محمود ورشدي اباظة

أحمد عبدالله محمود في طريقه للتحقيق بالنقابة على خلفية تصريحاته عن رشدي أباظة |خاص

ترشيحاتنا

تحصين الماشيه

تحصين شامل للثروة الحيوانية.. الفلاحين: استعدادات مكثفة لمواجهة الأمراض الوبائية

اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب

كوثر محمود: نحتاج استراتيجية موحدة لتدريب وتأهيل الأطقم الطبية والتمريضية

عبد المنعم الجمل يستقبل وفدا من مقاطعة تشجيانغ الصينية

جسور عمالية بين القاهرة وبكين.. اتحاد عمال مصر يستقبل وفدا صينيا رفيعا

بالصور

الالتهاب الرئوي..مرض يهدد حياة كبار السن اعرف طرق العلاج والوقاية

مرض يهدد حياة كبار السن اعرف طرق العلاج والوقاية
مرض يهدد حياة كبار السن اعرف طرق العلاج والوقاية
مرض يهدد حياة كبار السن اعرف طرق العلاج والوقاية

تسلا Model Y L الكهربائية الجديدة تنطلق رسميًا في الأسواق

تسلا Model Y L
تسلا Model Y L
تسلا Model Y L

طرح روكس أداماس الجديدة كليًا في مصر لأول مرة رسميًا.. أسعار ومواصفات

روكس أداماس
روكس أداماس
روكس أداماس

أوروبا تعيد توجيه مصانعها.. من السيارات إلى الصناعات العسكرية تحت ضغط الأزمات

الصناعات العسكرية
الصناعات العسكرية
الصناعات العسكرية

فيديو

أم تدعو على أولادها

الحفيدة دخلت المعركة … قصة أم تدعو على أولادها بطريقة صادمة

إيلون ماسك و مارك زوكربيرج

صفقة المليارات.. ماذا دار بين ماسك وزوكربيرج في الكواليس؟

عمرو سعد

4 سنين تصوير تحت الصفر.. عمرو سعد يكشف كواليس الغربان وإفراج

ساحرة الفيوم

ساحرة الفيوم.. تفاصيل ترند الرعب على السوشيال ميديا بعد القبض عليها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا تتحول المرأة القوية إلى أنثى مع الرجل المناسب ؟

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: تشكيك بلا دليل.. كيف تحولت قرارات حماية الطلاب إلى مادة للشائعات؟

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

المزيد