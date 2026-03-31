الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

رياح وأمطار.. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية غير مسبوقة خلال الأيام المقبلة

منار عبد العظيم

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد مقبلة على موجة من التقلبات الجوية الملحوظة، والتي تُعد غير معتادة في هذا التوقيت من العام. 

وأوضح أن الطقس سيشهد حالة من التباين بين ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال فترات النهار، مع أجواء مشمسة ومستقرة نسبيًا، يقابلها تغير ملحوظ خلال ساعات الليل مع فرص لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة.

أمطار متوسطة وفرص ممتدة للقاهرة ومدن القناة

أشار القياتي إلى أنه اعتبارًا من ساعات الليل غدًا، من المتوقع وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية لا تستبعد الهيئة امتداد هذه الأمطار بشكل متفرق لتشمل بعض مناطق القاهرة الكبرى، إضافة إلى مدن القناة وشمال الصعيد، وهو ما يعكس اتساع رقعة التأثيرات الجوية خلال هذه الموجة.

ذروة الحالة الجوية تبدأ الأربعاء

وأوضح أن يوم الأربعاء سيشهد زيادة ملحوظة في فرص سقوط الأمطار، خاصة على مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري، على أن تمتد هذه الحالة مساء الأربعاء ويوم الخميس. ومن المتوقع أن تكون الأمطار متفاوتة الشدة، وقد تشمل مناطق شمال البلاد والقاهرة الكبرى، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يعزز من فرص الاضطرابات الجوية.

نشاط للرياح وإثارة الرمال جنوبًا

وفي سياق متصل، لفت القياتي إلى نشاط الرياح على مناطق جنوب الصعيد، والتي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق. 

وأشار إلى أن هذا النشاط يتزامن مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، خاصة يوم الأربعاء، ما يزيد من الإحساس بالتقلبات الجوية.

قرارات إجازات المدارس مرهونة بالتأثير المحلي

شدد القياتي على أن حالة الطقس لن تكون موحدة على مستوى الجمهورية، بل ستختلف من محافظة إلى أخرى، وهو ما ينعكس على القرارات المرتبطة بسير العملية التعليمية. 

وأكد أن اتخاذ قرار تعطيل الدراسة أو منح إجازات للمدارس والقطاعات المختلفة يعود إلى كل محافظة بشكل مستقل، وفقًا لمدى تأثرها بالأمطار أو نشاط الرياح.

ترقب لإعلان رسمي من الأرصاد

واختتم القياتي تصريحاته بالتأكيد على أن فصل الربيع معروف بتقلباته السريعة والحادة، والتي تؤثر بشكل مباشر على توقعات الطقس. ومن المنتظر أن تعلن هيئة الأرصاد الجوية خلال الساعات المقبلة تقييمها النهائي للحالة الجوية، وما إذا كانت تستدعي اتخاذ قرارات استثنائية بشأن تعطيل الدراسة في بعض المحافظات.

