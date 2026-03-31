الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

خد بالك قبل ما تنزل.. نصائح مهمة بسبب تقلبات الطقس اليوم

أسماء عبد الحفيظ

تشهد حالة الطقس هذه الأيام تقلبات مفاجئة ما بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة مع نشاط للرياح المحملة بالأتربة أحيانًا وسقوط أمطار في أوقات أخرى وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على الصحة العامة خاصة الأطفال وكبار السن لذلك من الضروري الانتباه واتباع مجموعة من النصائح المهمة قبل الخروج من المنزل

لماذا تقلبات الطقس خطيرة

قال الدكتور محمد زعرب أخصائي أنف وأذن وحنجرة، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن التغير المفاجئ في درجات الحرارة يسبب ضغطًا على الجسم ويؤثر على الجهاز المناعي مما يزيد من فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا كما أن الرياح المحملة بالأتربة قد تؤدي إلى تهيج الجهاز التنفسي خاصة لدى مرضى الحساسية والربو

أهم الأعراض التي قد تشعر بها

مع تقلبات الطقس قد تظهر بعض الأعراض مثل احتقان الأنف السعال التهاب الحلق الصداع الشعور بالإرهاق واحمرار العينين وفي بعض الحالات قد تحدث صعوبة في التنفس خاصة مع الأتربة الشديدة

نصائح مهمة قبل الخروج من المنزل

  • ارتداء ملابس مناسبة بطبقات خفيفة لتتمكن من التكيف مع تغير درجات الحرارة خلال اليوم
  • متابعة حالة الطقس بشكل يومي قبل النزول لتحديد الملابس المناسبة
  • استخدام كمامة في حالة وجود رياح أو أتربة لحماية الجهاز التنفسي
  • تجنب الخروج في أوقات الذروة للرياح خاصة في فترة الظهيرة
  • شرب كميات كافية من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم

إرشادات لمرضى الحساسية والربو

يجب على مرضى الحساسية والربو الالتزام بتناول الأدوية في مواعيدها وعدم إهمال البخاخات الطبية كما ينصح بتجنب الأماكن المفتوحة أثناء العواصف الترابية وغلق النوافذ جيدًا لتقليل دخول الأتربة

كيف تحمي أطفالك من تقلبات الطقس

الأطفال أكثر عرضة للتأثر بالتغيرات الجوية لذلك يجب التأكد من ارتدائهم ملابس مناسبة وعدم تعرضهم المباشر للهواء البارد أو الأتربة مع الاهتمام بتغذيتهم بشكل جيد لرفع مناعتهم

القيادة أثناء الطقس المتقلب

في حالة وجود أمطار أو رياح شديدة يجب القيادة بحذر شديد وتقليل السرعة وترك مسافة آمنة بين السيارات لأن الطرق قد تصبح زلقة مما يزيد من خطر الحوادث

نصائح داخل المنزل

يفضل غلق النوافذ أثناء العواصف الترابية وتنظيف الأرضيات باستمرار لتقليل الأتربة كما يمكن استخدام مرطبات الهواء لتقليل الجفاف داخل المنزل

متى يجب القلق

إذا شعرت بأعراض شديدة مثل ضيق التنفس أو ارتفاع درجة الحرارة لفترة طويلة أو آلام في الصدر يجب التوجه إلى الطبيب فورًا وعدم تجاهل هذه العلامات

كيف تحمي نفسك من الإصابة بنزلات البرد مع تغيرات الطقس المفاجئة؟

