بعد تحذيرات الطقس.. 8 خطوات لحماية أطفالك من التقلبات الجوية

مع تقلبات الطقس المفاجئة بين حرارة وبرودة، حذر استشاري طب الأطفال محمد الحديدي من أن الأطفال يصبحون أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والحساسية، مؤكدًا على أهمية اتخاذ إجراءات بسيطة للوقاية وتقليل فرص المرض.

وأوضح الحديدي بعض الاحتياطات المهمة:

1. اختيار الملابس المناسبة: ارتداء طبقات خفيفة يمكن تعديلها حسب الجو خلال اليوم.



2. المشروبات الدافئة: مثل اليانسون والحليب الدافئ لتدفئة الجسم وتقوية المناعة، خصوصًا قبل النوم.



3. التغذية الصحية: التركيز على الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين C لتقوية المناعة.



4. تجنب الخروج وقت التقلبات الشديدة: تقليل التعرض للرياح القوية أو العواصف إلا للضرورة.



5. تهوية المنزل بشكل معتدل: فتح النوافذ يوميًا لفترة قصيرة لتجديد الهواء دون تعريض الأطفال للهواء البارد مباشرة.



6. النظافة الشخصية: تعليم غسل اليدين باستمرار للحد من انتقال العدوى، خاصة في المدارس.



7. متابعة الأعراض المبكرة: التعامل الفوري مع أي كحة أو رشح أو ارتفاع في الحرارة.



8. تقوية المناعة بالنوم الكافي: النوم الجيد يساعد الجسم على مقاومة التغيرات الفيروسية والمناخية.

وأشار إلى أن الالتزام بهذه الإجراءات اليومية البسيطة يساهم بشكل كبير في حماية الأطفال من نزلات البرد والحساسية المرتبطة بالتقلبات الجوية.