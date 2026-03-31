ذروة الأمطار غدًا .. الأرصاد تحذر من طقس غير مستقر

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم بدأت سقوط الأمطار بشكل متفاوت، ولكن مع غدا شدة الأمطار تزداد ويكون هناك حالة من حالات عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “TEN”، أن تلك الحالة من عدم الإستقرار تشكل محافظات شمال البلاد، حتي القاهرة الكبري وشمال الصعيد، موضحة أنها فرص أمطار متفاوتة الشدة تغزر فى بعض المحافظات، ومع تقدم ساعات النهار.

وتابعت أن المحافظات الداخلية يكون بها فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة فى أول ساعات اليوم، ومع تقدم ساعات اليوم تبدأ فى الإزدياد وتغزر فى بعض الامطار، وتكون رعدية فى جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبري وشمال الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر ومدن القناة.

وأشارت إلى أنه تستمر الأمطار حتي صباح الخميس متفاوتة الغزارة ما بين محافظة إلى أخري، وتختلف ما بين منطقة إلى أخري، وتكون بشكل متقطع.