الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

تأجيل جميع الامتحانات المقررة غدًا على مستوى كافة المعاهد الأزهرية لـ 5 أبريل

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية
أحمد سعيد

قرر الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تأجيل جميع الامتحانات المقررة غدًا على مستوى كافة المعاهد الأزهرية بالجمهورية، على أن تُعقد بدءًا من يوم الأحد الموافق 5 أبريل 2026م بناءً على توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفي إطار ما يوليه الأزهر من عناية بالغة بمصلحة أبنائه الطلاب.

ويأتي هذا القرار تأكيدًا لنهج الأزهر الشريف في إعلاء مصلحة الطلاب، وحرصه على تهيئة بيئة تعليمية مستقرة وآمنة، تكفل أداء الامتحانات في أجواء مناسبة تحقق مبدأ تكافؤ الفرص، وتُعين الطلاب على التركيز والتحصيل الأمثل.

وتهيب رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية بجميع الطلاب وأولياء الأمور ضرورة متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن القطاع أولًا بأول، والالتزام التام بها، سائلين المولى عز وجل لأبنائنا الطلاب دوام التوفيق والسداد.

يذكر أن الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أصدر قرارًا بمنح جميع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية إجازة غدًا الأربعاء، حرصًا على أبنائنا الطلاب والمعلمين وكل العاملين بالمعاهد، وذلك بتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

ويأتي القرار تجنبًا لأي مخاطر قد تطرأ من سوء الأحوال الجوية غير المستقرة التي من المتوقع أن تسود بعض المحافظات، على أن يتم التنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لمتابعة توقعات الأحوال الجوية فيما يتعلق ببعد غدٍ الخميس؛ لاتخاذ القرار المناسب.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أصدرت تنبيهاً جوياً بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 1 أبريل وحتى الأحد 5 أبريل 2026، محذرة من تغيرات مفاجئة وسريعة في خرائط الطقس.

كشفت الهيئة عن فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، يصاحبها نشاط ملحوظ للرياح تتراوح سرعتها ما بين (40 إلى 50) كم/ساعة. وأوضح التقرير أن هذه الرياح ستكون مثيرة للرمال والأتربة، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق والطرق السريعة.

من المتوقع استمرار نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مع استقرار نسبي في درجات الحرارة.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة (الأربعاء 1 أبريل):
القاهرة والوجه البحري: العظمى 26°C / الصغرى 18°C.

السواحل الشمالية: العظمى 23°C / الصغرى 16°C.

شمال الصعيد: العظمى 33°C / الصغرى 18°C.

جنوب الصعيد: العظمى 35°C / الصغرى 23°C.

وشددت الهيئة على ضرورة المتابعة المستمرة للتحديثات الجوية نظراً لسرعة التغيرات في الخرائط الملاحية والجوية خلال هذه الفترة.

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
