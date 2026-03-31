أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن المقصود بالأمور المنهي عنها في القرآن الكريم هو كل ما نهى الله عنه وجعله معصية، موضحًا أن قوله تعالى "ولا تسرفوا" يعني أن الإسراف معصية صريحة، والمعصية تودي بصاحبها إلى العقاب يوم القيامة، كما أنها تحجبه عن الأجر والثواب والعطاء والبركة من الله سبحانه وتعالى.

الشيخ خالد الجندي: الإسراف معصية تحجب الرزق وتجرّ العقاب

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الثلاثاء، أن الإسراف لا يقف أثره عند الفرد فقط، بل يمتد ليصيب المجتمع بالكامل، حيث يكون سببًا في المجاعات وغلاء الأسعار وشح الموارد وارتفاع أسعار الغذاء، فضلًا عن كونه سببًا مباشرًا في إهدار النعم وضياعها، مؤكدًا أن المجتمعات التي تنغمس في الاستهلاك المفرط واللهو وتهمل الإنتاج والعمل، تكون عرضة لعقوبات جماعية نتيجة هذا السلوك.

وأوضح أن الواقع العملي يكشف هذه الحقيقة بوضوح، مستشهدًا بما يحدث في المناسبات ونظام "الأوبن بوفيه"، حيث يقوم البعض بأخذ كميات كبيرة من الطعام تفوق حاجتهم، ثم يُلقى جزء كبير منها في القمامة دون استفادة، في مشهد يعكس حجم الإهدار الذي يُحاسب عليه الإنسان أمام الله، لافتًا إلى أن كميات الطعام المهدرة في بعض المجتمعات أصبحت غير طبيعية.

وأشار إلى أن ترشيد الاستهلاك هو الحل الأساسي لمواجهة هذه الأزمات، معتبرًا أن تقليل الاستهلاك ليس مجرد سلوك اقتصادي، بل عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله، لأن زيادة الاستهلاك تمثل إسرافًا ومعصية، بينما تقليله يُعد طاعة وسببًا في رضا الله وبقاء النعمة.

وتابع أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا المعنى بقوله: "اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم"، موضحًا أن المقصود هو تعويد النفس على التقليل وعدم الترف الزائد، لأن ذلك يحفظ النعم ويمنع زوالها، مؤكدًا أن فهم هذه المعاني يحقق التوازن في حياة الإنسان بين التمتع بالنعم وعدم الإسراف فيها.