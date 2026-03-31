بزشكيان : إيران عازمة على إنهاء الحرب مع ضمان عدم تكرار العدوان

أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الثلاثاء، أن بلاده تمتلك "الإرادة الكاملة لإنهاء هذه الحرب مع مراعاة جميع مقتضياتها، بما في ذلك الضمانات اللازمة لمنع تكرار أي عدوان".

ونقلت وكالة "تسنيم" عن بزشكيان قوله إن "الحل لاستعادة الوضع الطبيعي يكمن في توقف الهجمات الأميركية والإسرائيلية".

وأشار خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، إلى أن "مضيق هرمز سيظل مغلقاً أمام السفن والقطع البحرية التابعة للدول المعتدية وحلفائها"، محذراً من أن "أي تدخل خارجي في الحرب أو الوضع الإقليمي، مهما كانت الذريعة، سيترتب عليه عواقب وخيمة".