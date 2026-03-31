طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن مثل المطاعم .. بخطوات سهلة

تعد شاورما الفراخ من أكثر الأكلات السريعة التي يفضلها الكبار والأطفال، ويبحث الكثير من محبي المطبخ عن طريقة عمل شاورما الفراخ في البيت بنفس طعم المطاعم، خاصة مع ارتفاع أسعار الوجبات الجاهزة.

وكشف الشيف محمد حامد عن طريقة سهلة لتحضير سيخ شاورما الفراخ في الفرن باستخدام مكونات بسيطة وخطوات عملية تضمن طعمًا مميزًا وقوامًا طريًا.

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن

مكونات تتبيلة شاورما الفراخ:

نصف كيلو صدور فراخ

عصير برتقالة

عصير ليمونة

ملعقة صغيرة بشر برتقال

ملعقة صغيرة بشر ليمون

ملعقة كبيرة خل

علبة زبادي

ملعقة صغيرة ثوم بودر

ملعقة صغيرة بصل بودر

ملعقة كبيرة صويا صوص

ملعقة صغيرة كركم

بهارات شاورما

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود

طريقة تتبيل شاورما الفراخ:

ـ يتم غسل صدور الفراخ جيدًا ثم فتحها بالسكين.

في وعاء يتم خلط عصير البرتقال والليمون مع بشر الليمون والبرتقال.

ـ يضاف الزبادي والخل والصويا صوص والتوابل.

توضع صدور الفراخ في التتبيلة جيدًا.

ـ تترك في الثلاجة لمدة لا تقل عن 3 ساعات للحصول على أفضل طعم.

طريقة تجهيز سيخ شاورما الفراخ في الفرن

ـ يتم تقطيع بصلة كبيرة شرائح سميكة.

ـ تثبت 3 أسياخ خشبية في منتصف البصلة لتكون قاعدة السيخ.

ـ يتم تغليف البصلة بورق الفويل لتثبيت الأسياخ.

ـ ترص صدور الفراخ فوق بعضها بالتبادل (واحدة بالعكس من الأخرى) للحصول على شكل سيخ الشاورما.

ـ يتم الضغط عليها جيدًا لتتماسك.

ـ يوضع قليل من الماء في الصينية للحفاظ على طراوة الشاورما أثناء التسوية.

ـ تدخل الفرن الساخن حتى تنضج وتأخذ لونًا ذهبيًا.

ـ بعد خروجها يتم تقطيعها شرائح مثل شاورما المطاعم.

نصائح لنجاح شاورما الفراخ في البيت

ـ ترك الفراخ في التتبيلة فترة كافية.

ـ إضافة الزبادي يجعل الشاورما أكثر طراوة.

ـ استخدام بشر البرتقال يعطي نكهة مميزة.

ـ وضع ماء في الصينية يمنع جفاف الشاورما.