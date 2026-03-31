جدول فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى ومناطق بمحافظة البحيرة.. اعرف السبب

فصل التيار الكهربائي بمحافظة البحيرة
فصل التيار الكهربائي بمحافظة البحيرة
ساندي رضا

أعلنت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، فصل التيار الكهربائي اليوم الثلاثاء، الموافق 31 مارس 2026، عن عدد من القرى والمناطق الحيوية بنطاق قطاعي "وسط وشمال البحيرة"، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية المبرمجة للشبكات والمحولات لضمان استمرار كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.

يشمل جدول فصل التيار الكهربائي اليوم بمحافظة البحيرة المناطق والمراكز الآتية:-

هندسة دمنهور شرق: مغذي "الجامعة"يغذي منطقة "برج اللبودي"، الفصل من 9:30 صباحًا إلى 1:00 ظهرًا.
هندسة شبراخيت: مغذي "كفر السابي" يغذي مناطق "كفر السابي، أبو درة، عزبة العريان"، الفصل من 10:00 صباحًا إلى 3:00 عصرًا.
هندسة مركز دمنهور "مغذي مرسي بلبع": يغذي "قرية مرسي بلبع، الزاوية القديمة، الزاوية، عامر يونس، العوايضة، مشالي"، الفصل من 10:00 صباحًا إلى 2:00 ظهرًا.
هندسة مركز دمنهور "مغذي سنهور" يغذي "قرية سنهور، البص، خفاجة"، الفصل من 10:00 صباحًا إلى 12:00 ظهرًا.
هندسة إيتاي البارود "مغذي الدرملية": يغذي "الدرملية، شبرا غرب، صفط الحرية غرب، أبو كشار"، الفصل من 10:00 صباحًا إلى 3:00 عصرًا.
هندسة إيتاي البارود "مغذي التحرير": يغذي "منطقة نهاية شارع التحرير، منطقة كوبري إيتاي"، الفصل من 9:30 صباحًا إلى 12:00 ظهرًا.
هندسة الدلنجات: مغذي "أبو وافية" يغذي مناطق "متولي، درويش، صالح إسماعيل"، الفصل من 10:00 صباحًا إلى 2:00 ظهرًا.
هندسة كوم حمادة: مغذي "بيبان" يغذي "منطقة بيبان"، الفصل من 9:00 صباحًا إلى 2:00 ظهرًا.

جدول فصل التيار الكهربائي بمحافظة البحيرة 
جدول فصل التيار الكهربائي بمحافظة البحيرة

هندسة أبو حمص غرب: مغذي "صوان" يغذي "الشيخ راغب، لطيف، باسيلي، سالم، الزيني نظمي، عمر محمد زايد، الربيعي، إبراهيم الشيخ"، الفصل من 9:00 صباحًا إلى 4:00 عصرًا.
هندسة إدفينا: مغذي "الساحل" يغذي "أبو خميس، الأشهب، شهاب الدين، الفوزية، الساحل، المحيط، البوصيلي، ع. خليل، ع. الرمل، الأسطبل"، الفصل من 9:00 صباحًا إلى 2:00 ظهرًا.
هندسة أبو حمص شرق: مغذي "كوم عزيزة" يغذي "كوم عزيزة، السمني، المزرعة السمكية"، ومغذي "التمامة" يغذي "جعفر، التمامة"، الفصل من 9:00 صباحًا إلى 2:00 ظهرًا.
هندسة حوش عيسى: تشمل مغذيات "الرزيمات، قرية ناصر، الري الحقلي 1، الري الحقلي 2" وتغذي مناطق "موتسيان، شوشان، نجع العزايم، قرى الـ 600 والـ 400، لطف الله، الغرافة، محلة كيل، الزيني، العمرانة، علي هاني، بنون، اجون"، الفصل من 9:00 صباحًا إلى 2:00 ظهرًا.
هندسة المحمودية: مغذي "سيدي عقبة" يغذي منطقة "سيدي عقبة"، ومغذي "كفر نكلا" يغذي "أريمون، كفر نكلا، الدوادرة"، الفصل من 9:00 صباحًا إلى 2:00 ظهرًا.

​وطالبت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء المواطنين والمستشفيات والمخابز والمؤسسات الخدمية في المناطق المذكورة، باتخاذ التدابير اللازمة وتوفير مصادر بديلة للكهرباء خلال ساعات الفصل المعلنة، مؤكدة أن عودة التيار ستتم فور الانتهاء من أعمال الصيانة الفنية المقررة بكل منطقة.

