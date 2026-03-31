إزالة فورية لقاعة أفراح مخالفة على الأراضي الزراعية بدمنهور

قاد محمد مسعود بهنسى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحسم والانضباط في مواجهة جميع أشكال التعديات على الأراضي الزراعية، والحفاظ على حق الدولة والمواطنين في هذه الأراضي، وتعزيز هيبة القانون وضمان عدم التهاون مع المخالفين.

وتم تنفيذ إزالة فورية لقاعة أفراح مخالفة مقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية بطريق القاهرة الزراعي أمام مستشفى الفيروز، وذلك في المهد، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، والتأكيد على عدم السماح بعودة التعدي مرة أخرى.

جاءت الحملة بمرافقة أشرف خليل، نائب رئيس المدينة، وأحمد قنطوش، رئيس قرية الأبعادية، وأشرف خليفة، رئيس قرية سنهور، وبمشاركة كافة الجهات المعنية، حيث تم التعامل الحاسم مع المخالفة وفق خطة الدولة للتصدي للبناء العشوائي، والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة، وحماية الرقعة الزراعية.

وشدد رئيس المدينة على استمرار الحملات اليومية لرصد وإزالة أي تعديات في مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، حفاظًا على الأراضي الزراعية ومنع استغلالها، مع التأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب أقصى درجات اليقظة والمتابعة الدقيقة من كافة المسئولين لتنفيذ القانون دون أي تساهل.