الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

انخفاض البانيه.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
رشا عوني

شهدت أسعار الدواجن اليوم ، انخفاضا ملحوظا في بورصة الدواجن ، وكذلك في الأسواق والمحلات، حيث يجل سعر كيلو الفراخ البيضاء سعرا أقل من ١٠٠ جنيه للمستهلك . 

ويستعرض موقع صدى البلد، أسعار الفراخ اليوم وسعر البيض وسعر كيلو البانيه اليوم بعد التراجع .. 

سعر الفراخ البيضاء اليوم

استقر سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء ، في المزارع عند 72- 73 جنيهًا، في حين تراوح سعر الكيلو للمواطنين في السوق والمحلات بين 76 و86 جنيها.

سعر الفراخ الساسو اليوم

فيما سجل سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم الثلاثاء في المزارع 105- 106 جنيهات، في حين تراوح سعر الكيلو للمواطنين في السوق والمحلات بين 109 و119 جنيهًا، وتتباين الأسعار حسب المناطق السكنية.

سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم 

كما يسجل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء، للمواطنين في السوق والمحلات بين 115 و130 جنيهًا، وتتباين الأسعار حسب المناطق السكنية.

أسعار البانيه اليوم الثلاثاء

ويتراوح سعر كيلو البانيه اليوم الثلاثاء في الأسواق للمستهلك بين 200 و210 جنيهات، وتتباين الأسعار حسب المناطق السكنية.

ويعكس هذا الانخفاض تحسنًا في حجم المعروض داخل الأسواق، إلى جانب تراجع الطلب نسبيًا عقب انتهاء ذروة الاستهلاك، الأمر الذي ساهم في تهدئة الأسعار بعد بلوغها مستويات مرتفعة.

اسعار البيض اليوم 

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 139.51 جنيه، بتراجع 5.91 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 149.18 جنيه، بتراجع 3.49 جنيه

انخفاض أسعار الدواجن

كما شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب بين الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية، بعد أن سجّلت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه رغم الأزمات والتحديات غير المسبوقة، تمتلك مصر اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض.

وقال "الزيني"، في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض".

من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: إن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر الفائض إلى الدول الأخرى.

وأضاف: "مصر تحتل مكانة متقدمة في هذه الصناعة"، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة، منذ توليه الحقيبة الوزارية، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض.

اسعار الفراخ اليوم سعر الفراخ البيضاء اليوم سعر البيض اليوم سعر البانيه اليوم اسعار الدواجن

بلفات حجاب مختلفتة..أسماء شريف منير تبهر الجمهور بإحتشامها
بلفات حجاب مختلفتة..أسماء شريف منير تبهر الجمهور بإحتشامها
بلفات حجاب مختلفتة..أسماء شريف منير تبهر الجمهور بإحتشامها

