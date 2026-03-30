انخفاض أسعار الدواجن والبيض في الأسواق خلال تعاملات الاثنين 30 مارس 2026

شهدت أسواق الدواجن والبيض، اليوم الاثنين 30 مارس 2026، تراجعًا ملحوظًا في الأسعار مقارنة بمستويات أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الدواجن اليوم

انخفض متوسط سعر كيلو الدواجن الحية في الأسواق إلى 108.16 جنيه، بتراجع قدره 5.42 جنيه.

وجاءت أسعار الدواجن البيضاء لتبدأ من 92.53 جنيه للكيلو، بينما وصل سعر الدواجن البلدي إلى 124.18 جنيه بحد أقصى، بحسب بيانات مجلس الوزراء.

أسعار البيض في الجملة والقطاعي

شهدت أسعار كرتونة البيض استقرارًا نسبيًا مع تراجع طفيف:

كرتونة البيض (متوسط السعر): 145.42 جنيه، بتراجع 8 قروش

كرتونة البيض البلدي: 152.67 جنيه، بتراجع 3.62 جنيه

أما أسعار البيع للمستهلك فقد جاءت على النحو التالي:

البيضة البيضاء: 5 جنيهات

البيضة الحمراء: 5.25 جنيه

البيضة البلدي: 6 جنيهات

ويظل الفارق بين الأسعار ناتجًا عن اختلاف تكاليف الإنتاج وجودة المنتج، بالإضافة إلى تكاليف النقل وهوامش الربح لدى التجار.

أسعار الألبان اليوم

شهدت أسعار الألبان استقرارًا، حيث بلغ سعر اللبن السائب نحو 34 جنيهًا للكيلو، وسعر اللبن المعبأ نحو 45 جنيهًا، مع فروق طفيفة حسب الشركات المنتجة ومنافذ البيع.

توقعات السوق للفترة المقبلة

يتوقع خبراء السوق استمرار التذبذب في أسعار الدواجن والبيض خلال الفترة المقبلة، متأثرة بعوامل عدة منها أسعار الأعلاف، تكاليف النقل، وحجم المعروض، كما تلعب المواسم وزيادة الطلب دورًا رئيسيًا في تحديد الاتجاه العام للأسعار.