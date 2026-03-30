الكيلو أقل من 100جنيه.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين

تشهد أسعار الدواجن اليوم الأثنين30 مارس استقرارا نسبيا في بورصة الدواجن وكذلك بالأسواق، حيث بدأت أسعار الفراخ في الانخفاض مؤخرا وانخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء أقل من 100 جنيه.

سعر الفراخ البيضاء اليوم

وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم عند 80 جنيها في المزرعة، بينما تراوح متوسط سعر البيع للمستهلك النهائي في الأسواق الشعبية ومحال التجزئة حول نحو 90 جنيهًا للكيلو.

سعر الفراخ الساسو اليوم

استقر سعر كيلو الفراخ الساسو عند مستوى 100 بالمزرعة في حين جرى تداوله للمستهلك النهائي داخل الأسواق الشعبية ومحال بيع الطيور بمتوسط سعري بلغ 110 جنيهات.

سعر الفراخ البلدي اليوم

استقر سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم عند مستوى 115 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، بينما تراوح متوسط سعر البيع للجمهور في محال التجزئة والأسواق الشعبية حول 125جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو البانيه اليوم

يتراوح سعر كيلو البانيه اليوم بالأسواق ما بين 230 إلى 250 جنيها، وهو الأكثر طلبا وشراء بالأسواق.

سعر البيض اليوم

بلغ سعر طبق البيض الأبيض نحو 115 جنيهًا فى سوق الجملة فيما وصل إلى حوالى 130 جنيهًا للمستهلك.

بينما سجل طبق البيض الأحمر نحو 120 جنيهًا بالجملة، ليرتفع إلى قرابة 135 جنيهًا عند البيع داخل الأسواق.

انخفاض أسعار الدواجن

كما شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب بين الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية، بعد أن سجّلت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه رغم الأزمات والتحديات غير المسبوقة، تمتلك مصر اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض.

وقال "الزيني"، في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض".

من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: إن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر الفائض إلى الدول الأخرى.

وأضاف: "مصر تحتل مكانة متقدمة في هذه الصناعة"، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة، منذ توليه الحقيبة الوزارية، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض.