كيلو البانيه بكام؟.. تراجع ملحوظ فى أسعار الدواجن والبيض اليوم

انخفاض غير مسبوق تشهده أسعار الدواجن خلال الساعات القليلة الماضية بعد موجة ارتفاعات كبيرة خلال شهر رمضان حتى وصل سعر الكيلو لـ 107 جنيهات، إلا إنها عادت للانخفاض مرة أخري ليسجل سعر الكيلو بالمزرعة اليوم 77 جنيهًا أى انخفضت 30 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة ووصل سعر الكيلو إلي 75 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 85 جنيها منذ أيام ، أى انخفضت 10 جنيها وتصل للمستهلك بسعر 88جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 66 جنيها للكيلو وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

كما وصل سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" لتصل إلى 105 جنيهات بعدما كان سعرها 110 جنيهات وتصل للمستهلك 115 جنيهًا.

كذلك استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 130 جنيها وتصل للمستهلك بسعر 140 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه



كما تراجع سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من 260 لـ 190 جنيه في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 90 لـ 100 جنيه.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها.

سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض



وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 110 جنيهات جملة لتصل للمستهلك بسعر 140 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 120 جنيها.

كما استقرت سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 130 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها



وأكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن سوق الدواجن في مصر يخضع لآليات العرض والطلب، نافياً وجود احتكار في القطاع، ومشيراً إلى أن عدد المربين يصل إلى نحو 35 ألف مربي، وهو ما يجعل الحديث عن سيطرة عدد محدود من الشركات غير دقيق.



تراجع أسعار الكتاكيت

وأوضح الزيني خلال تصريحات ل"صدي البلد" أن أسعار الكتاكيت شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، بعدما كانت تصل إلى نحو 55 جنيهاً، لتتراجع إلى مستويات تتراوح بين 5 و10 جنيهات، نتيجة زيادة الإنتاج وعودة التوازن إلى السوق، مؤكداً أن وفرة المعروض تؤدي بطبيعتها إلى انخفاض الأسعار.

أسعار الأعلاف

وأشار" نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن" إلى أن تكلفة الإنتاج ارتفعت بالفعل نتيجة زيادة أسعار مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الأعلاف، بسبب تحركات سعر الدولار وارتفاع تكاليف الشحن وتأثر سلاسل الإمداد العالمية، بالإضافة إلى زيادة أسعار الطاقة والوقود، إلا أن أسعار الدواجن تراجعت رغم ذلك، في ظل زيادة المعروض، لافتاً إلى أن الدواجن سلعة حية لا يمكن تخزينها وتخضع بالكامل لقانون العرض والطلب.

لماذا انخفضت أسعار الدواجن؟

وأضاف أن تحسن الأداء الإنتاجي داخل المزارع وزيادة الكميات المعروضة ساهما في انخفاض الأسعار، موضحاً أن سعر البيض تراجع أيضاً من نحو 125 جنيهاً إلى 112 جنيهاً في المزرعة، وهو ما يعكس حالة التوازن الحالية في السوق