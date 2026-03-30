حملة موسعة بـ«العاشر من رمضان» لإزالة التعديات وتنفيذ قرارات الغلق

شهدت مدينة العاشر من رمضان حملة مكثفة لإزالة التعديات ومخالفات الاستخدام، أسفرت عن تنفيذ عشرات قرارات الغلق والتشميع، في إطار جهود الدولة لفرض سيادة القانون والحفاظ على النسق الحضاري.

جاءت الحملة بتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتحت إشراف المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، حيث استهدفت عددًا من الأحياء السكنية بالمدينة.

وأسفرت جهود الحملة عن تنفيذ ٦٤ قرار غلق وتشميع لورش مخالفة، إلى جانب إزالة ٣٥ حالة تعدٍ بالحي العاشر (النور) والحي الرابع عشر (الرواد)، كما تم ضبط ٩ مركبات “تروسيكل” تُستخدم في البيع المخالف، وإيداعها بمقر الجهاز، مع رفع كافة الإشغالات وإعادة الانضباط بالمناطق المستهدفة.

وشاركت في تنفيذ الحملة إدارات الإشغالات والتعديات، والأمن، والحركة، والمعدات، والنظافة والتجميل، بالتنسيق مع شرطة التعمير ومباحثها وشرطة المرافق، بما يعكس تكاملًا في الجهود لضمان التنفيذ الفوري والحاسم للإجراءات القانونية.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى استمرار الحملات بشكل دوري ومفاجئ بجميع أحياء المدينة، مشددًا على عدم السماح بأي مخالفات تمس الطابع العمراني أو حقوق السكان، وأن التعامل يتم وفقًا للقانون دون استثناء.

وأشار إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة للحفاظ على جودة الحياة داخل المدينة، وتعزيز مستوى الانضباط، بما يتماشى مع مكانة العاشر من رمضان كإحدى المدن الرائدة في التنمية العمرانية والصناعية.