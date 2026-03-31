التراجع مستمر.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 31-3-2026

شهدت أسواق الدواجن والبيض، اليوم 31 مارس 2026، تراجعًا في الأسعار مقارنة بمستويات أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الدواجن اليوم

انخفض متوسط سعر كيلو الدواجن الحية في الأسواق إلى 108.16 جنيه، بتراجع قدره 5.42 جنيه.

وجاءت أسعار الدواجن البيضاء لتبدأ من 92.53 جنيه للكيلو، بينما وصل سعر الدواجن البلدي إلى 124.18 جنيه بحد أقصى، بحسب بيانات مجلس الوزراء

شهدت أسعار كرتونة البيض استقرارًا نسبيًا مع تراجع طفيف:

كرتونة البيض (متوسط السعر): 145.42 جنيه، بتراجع 8 قروش

كرتونة البيض البلدي: 152.67 جنيه، بتراجع 3.62 جنيه

أما أسعار البيع للمستهلك فقد جاءت على النحو التالي:

البيضة البيضاء: 5 جنيهات

البيضة الحمراء: 5.25 جنيه

البيضة البلدي: 6 جنيهات

ويظل الفارق بين الأسعار ناتجًا عن اختلاف تكاليف الإنتاج وجودة المنتج، بالإضافة إلى تكاليف النقل وهوامش الربح لدى التجار.