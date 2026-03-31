ضبط 9 آلاف لتر سولار قبل بيعها بأزيد من السعر الرسمي في البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط كمية من المواد البترولية "سولار" محملة على سيارة بفنطاس تم تجميعها لبيعها بأزيد من السعر الرسمى بالبحيرة، يأتي ذلك في إطار مكافحة جرائم الغش التجاري.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي ضبط قائد سيارة نقل فنطاس محملة بـ 8000 لتر من المواد البترولية "سولار" تم تجميعها وحجبها لإعادة بيعها بأزيد من السعر المقرر بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبمواجهته أقر بتحصله عليها من إحدى محطات الوقود كائنة بمنطقة غرب النوبارية بالبحيرة بدون تصريح وبمساعدة المدير المسئول بالمحطة.

وأوضحت التحريات الأولية أنه عقب تقنين الإجراءات تم استهداف محطة الوقود المشار إليها، وأمكن ضبط المدير المسئول، وبحوزته 1000 لتر مواد بترولية “سولار”، وتم حجبها لإعادة بيعها بأزيد من السعر المقرر بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.