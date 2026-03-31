ترامب يكشف عن وجود اختلافات مع مديرة الاستخبارات الوطنية بسبب إيران
الأهلي يرفع عرضه لتجديد عقد حسين الشحات إلى 20 مليون جنيه سنويًا
تصعيد خطير.. الخارجية الفلسطينية تدين إقرار قانون إعدام الأسرى
عماد الدين أديب: ترامب اخترع 16 ألف معلومة خاطئة بولايته الأولى بمعدل 15 كذبة يوميا
الفراعنة أمام الماتدور.. آخر استعدادات منتخب مصر قبل مواجهة إسبانيا وديًا
دعاء الفجر المستجاب.. أفضل أدعية الفجر للرزق وتفريج الهم وراحة القلب
فورد تقدم Mustang Mach-E الكهربائية الجديدة.. صور
أمطار رعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
بعد تحذيرات الطقس.. 8 خطوات لحماية أطفالك من التقلبات الجوية
جلسة استماع خلال أيام.. الزمالك يكشف حقيقة صدور حكم لـ زيزو
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 4 صواريخ باليستية أطلقت باتجاه الرياض
ساحرة الفيوم.. تفاصيل ترند الرعب على السوشيال ميديا بعد القبض عليها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

مأساة على طريق البحيرة.. تفاصيل مصرع زوجين ونجلتيهما إثر انقلاب تروسيكل في ترعة

صورة الاب وابنته

في مشهد إنساني بالغ الحزن، خيّم الأسى على أهالي قرية أبو داوود السباخ التابعة لمركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، عقب تشييع جثامين أسرة كاملة لقيت مصرعها في حادث مأساوي، بعدما انقلب بهم “تروسيكل” داخل مياه مشروع ناصر بمركز أبو المطامير في محافظة البحيرة.

تفاصيل الحادث الأليم

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة أبو المطامير، يفيد بوقوع حادث انقلاب “تروسيكل” بمياه مشروع ناصر، وتحديدًا بالقرب من كوبري الروضة. وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وضباط وحدة المباحث إلى موقع البلاغ، حيث تبين من الفحص أن المركبة كانت تقل أسرة مكونة من الأب والأم وابنتهما الصغيرة.

وأسفر الحادث عن وفاة الأب سعد محمد عوض رفاعي (45 عامًا)، وزوجته نورا محمود الحديدي، وطفلتهما فرح، البالغة من العمر 7 سنوات، في واقعة مأساوية صدمت الجميع.

جنازة مهيبة وسط انهيار الأهالي

شيّع أهالي القرية الجثامين عقب صلاة العشاء من المسجد الكبير، وسط حالة من الحزن والانهيار بين أفراد الأسرة والأقارب، الذين لم يتمالكوا دموعهم أمام هول الفاجعة. وتحولت الجنازة إلى مشهد مؤثر، حيث علت أصوات البكاء والدعاء للضحايا بالرحمة والمغفرة.

رسائل نعي مؤثرة عبر مواقع التواصل

امتلأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بكلمات النعي المؤثرة من أقارب الضحايا وأصدقائهم، الذين عبّروا عن صدمتهم وحزنهم الشديد. وكتب أحد أقارب الأسرة:
“إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله ابن خالي سعد محمد عوض رفاعي، وزوجته وابنته.. ربنا يرحمهم ويغفر لهم”.

فيما كتب آخر:
“المصاب جلل والابتلاء شديد، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا.. خالص العزاء لعائلات رفاعي والحديدي، ربنا يتغمدهم بواسع رحمته”.

كما عبّر أحد أفراد العائلة عن حزنه قائلًا:
“يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية.. فقدنا اليوم فقيد الشباب وابنته، ولا نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون”.

حزن يخيم على القرية

ساد الحزن أرجاء القرية بالكامل، حيث أكد الأهالي أن الأسرة كانت تتمتع بسمعة طيبة وعلاقات طيبة مع الجميع، مما جعل الفاجعة أكثر قسوة على نفوسهم. وأشار البعض إلى أن الطفلة فرح كانت تُعرف ببراءتها وابتسامتها التي لا تفارق وجهها.
 

مأساة تذكر بقسوة اللحظة

تُعد هذه الواقعة واحدة من الحوادث المؤلمة التي تعكس هشاشة الحياة وسرعة تقلبها، حيث تحولت رحلة عادية إلى مأساة أنهت حياة أسرة بأكملها في لحظات. وبين دموع الفراق ودعوات الرحمة، يبقى الأمل في أن يتغمد الله الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان في مواجهة هذا المصاب الجلل.

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

نفيًا للمتداول.. مصدر مقرب يكشف سبب وفاة نجل الإعلامي محمود الورواري

نزل 600 جنيه من القمة.. الذهب يتراجع فجأة وهذا ثمن عيار 21

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس|التعليم: ننسق مع "الأرصاد الجوية" لإتخاذ القرار المناسب

حقيقة تعطيل الدراسة.. تفاصيل الطقس السيئ يومي الأربعاء والخميس

اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب

كوثر محمود: نحتاج استراتيجية موحدة لتدريب وتأهيل الأطقم الطبية والتمريضية

عبد المنعم الجمل يستقبل وفدا من مقاطعة تشجيانغ الصينية

جسور عمالية بين القاهرة وبكين.. اتحاد عمال مصر يستقبل وفدا صينيا رفيعا

رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي

الكنيسة الأسقفية تطلق حملة توعوية بلغة الإشارة لملايين الصم: التكاتف والترشيد واجب وطني

طرح روكس أداماس الجديدة كليًا في مصر لأول مرة رسميًا.. أسعار ومواصفات

أوروبا تعيد توجيه مصانعها.. من السيارات إلى الصناعات العسكرية تحت ضغط الأزمات

اعتذار في "بيت الفن".. كواليس التحقيق مع أحمد عبد الله محمود بسبب رشدي أباظة

تويوتا تعزز حضور لاند كروزر 250 بإصدارين جديدين يجمعان بين القوة والرفاهية

ساحرة الفيوم.. تفاصيل ترند الرعب على السوشيال ميديا بعد القبض عليها

لم أخش التهديدات.. نضال الشافعي: الإخوان ورم سرطاني ومصر في وضع أمني محترم

نضال الشافعي: استعنت بأفلام تسجيلية قبل تصوير مسلسل رأس الأفعى

بعد نجاحات سابقة.. محمود الليثي وعمر كمال يطرحان دويتو بشوات البلد .. فيديو

د. أمل منصور تكتب: لماذا تتحول المرأة القوية إلى أنثى مع الرجل المناسب ؟

سيد الضبع يكتب: تشكيك بلا دليل.. كيف تحولت قرارات حماية الطلاب إلى مادة للشائعات؟

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

