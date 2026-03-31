مأساة على طريق البحيرة.. تفاصيل مصرع زوجين ونجلتيهما إثر انقلاب تروسيكل في ترعة

في مشهد إنساني بالغ الحزن، خيّم الأسى على أهالي قرية أبو داوود السباخ التابعة لمركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، عقب تشييع جثامين أسرة كاملة لقيت مصرعها في حادث مأساوي، بعدما انقلب بهم “تروسيكل” داخل مياه مشروع ناصر بمركز أبو المطامير في محافظة البحيرة.

تفاصيل الحادث الأليم

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة أبو المطامير، يفيد بوقوع حادث انقلاب “تروسيكل” بمياه مشروع ناصر، وتحديدًا بالقرب من كوبري الروضة. وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وضباط وحدة المباحث إلى موقع البلاغ، حيث تبين من الفحص أن المركبة كانت تقل أسرة مكونة من الأب والأم وابنتهما الصغيرة.

وأسفر الحادث عن وفاة الأب سعد محمد عوض رفاعي (45 عامًا)، وزوجته نورا محمود الحديدي، وطفلتهما فرح، البالغة من العمر 7 سنوات، في واقعة مأساوية صدمت الجميع.

جنازة مهيبة وسط انهيار الأهالي

شيّع أهالي القرية الجثامين عقب صلاة العشاء من المسجد الكبير، وسط حالة من الحزن والانهيار بين أفراد الأسرة والأقارب، الذين لم يتمالكوا دموعهم أمام هول الفاجعة. وتحولت الجنازة إلى مشهد مؤثر، حيث علت أصوات البكاء والدعاء للضحايا بالرحمة والمغفرة.

رسائل نعي مؤثرة عبر مواقع التواصل

امتلأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بكلمات النعي المؤثرة من أقارب الضحايا وأصدقائهم، الذين عبّروا عن صدمتهم وحزنهم الشديد. وكتب أحد أقارب الأسرة:

“إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله ابن خالي سعد محمد عوض رفاعي، وزوجته وابنته.. ربنا يرحمهم ويغفر لهم”.

فيما كتب آخر:

“المصاب جلل والابتلاء شديد، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا.. خالص العزاء لعائلات رفاعي والحديدي، ربنا يتغمدهم بواسع رحمته”.

كما عبّر أحد أفراد العائلة عن حزنه قائلًا:

“يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية.. فقدنا اليوم فقيد الشباب وابنته، ولا نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون”.

حزن يخيم على القرية

ساد الحزن أرجاء القرية بالكامل، حيث أكد الأهالي أن الأسرة كانت تتمتع بسمعة طيبة وعلاقات طيبة مع الجميع، مما جعل الفاجعة أكثر قسوة على نفوسهم. وأشار البعض إلى أن الطفلة فرح كانت تُعرف ببراءتها وابتسامتها التي لا تفارق وجهها.



مأساة تذكر بقسوة اللحظة

تُعد هذه الواقعة واحدة من الحوادث المؤلمة التي تعكس هشاشة الحياة وسرعة تقلبها، حيث تحولت رحلة عادية إلى مأساة أنهت حياة أسرة بأكملها في لحظات. وبين دموع الفراق ودعوات الرحمة، يبقى الأمل في أن يتغمد الله الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان في مواجهة هذا المصاب الجلل.