غلق وتشميع 60 منشأة مخالفة في كوم حمادة بالبحيرة

نفذت حملة مكبرة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة ، حملة للمرور على المحال العامة لمتابعة موقف التراخيص والتأكد من الالتزام بالاشتراطات القانونية، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ الدكتورة جاكلين عازر، بشأن تقنين أوضاع المحال العامة.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع أكثر من 60 محلا ومنشأة غير مرخصة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتوعية أصحاب المحال بأهمية سرعة التقدم لاستخراج التراخيص، مع شرح التيسيرات والإجراءات الحديثة وتخفيض الرسوم لفترة محدودة.

كما أسفرت الحملة عن المرور على أكثر من 50 محلا ومنشأة حاصلة على تراخيص سارية قديمة، حيث تم التنبيه على أصحابها بسرعة التوجه لتقنين أوضاعهم وتحديث التراخيص وفقًا للاشتراطات الجديدة، تجنبًا لإلغاء الترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك بإشراف الدكتورة أماني سلامة، المشرف العام على تراخيص المحال بالمحافظة، وبمشاركة إسماعيل دميس، المشرف على ملفات التراخيص والتفتيش بالمحافظة، والمهندسة ليلى الجندي، مدير مركز إصدار التراخيص بكوم حمادة، وبحضور كل من صبحي عزيز ووائل محرم، ووليد عطوان، مسؤولي التفتيش بمركز إصدار التراخيص، وعضوية ممثلين عن الإشغالات والبيئة والرقابة والمتابعة.