خلافات الجيرة تنتهى بمشاجرة في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالبحيرة .

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 29/ الجارى تبلغ لمركز شرطة أبو حمص بالبحيرة، بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (3 أشخاص)، طرف ثان: (8 أشخاص "3 منهم مصابين بكدمات وسحجات متفرقة") جميعهم مقيمين بدائرة المركز، لخلافات بينهم حول الجيرة تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب محدثين الإصابات المنوه عنها .



وأمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق .