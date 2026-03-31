مخدرات تحت الـ «دواسة».. تأييد المشدد 6 سنوات لتاجر الحشيش بمطروح وتغريمه 100 ألف جنيه

عاقبت محكمة جنايات مطروح، برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل تاجر المخدرات بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، وألزمته المصاريف الجنائية ومصادرة المخدرات، وبالاستئناف على الحكم قضت محكمة استئناف مطروح برئاسة المستشار مصطفى لطفى المغازى، بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف، وبالطعن على الحكم قضت المحكمة برفض الطعن وتأييد الحكم.

كشفت تحقيقات النيابة العامة ، أن التحريات التى أجراها المقدم شرطة محمد أحمد نصر بإدارة المخدرات بمطروح، دلت على أن المتهم «ناجى .ج» يحوز ويحرز مواد مخدرة، فاستصدر إذنا من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه ونفاذا لذلك الإذن انتقل بصحبة قوة من أفراد الشرطة إلى حيث تواجده.

تم ضبطه وبتفتيش سيارته عثر بدواسة السائق على كيس بلاستيكى به خليط من الحشيش المصنع، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للجوهر المخدر المضبوط، وثبت بتقرير المعمل الكيماوى أن المادة المضبوطة عبارة عن خليط من مخدر الحشيش والاندازول وتزن 244.20 جرام.