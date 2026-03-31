كلاكيت تالت مرة في شهر .. الأرصاد تحذر في اللحظة الأخيرة

حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تضرب البلاد وخاصة بعد تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم في مصر

قال الدكتور محمود شاهين، مدير المركز الإعلامي بـالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الهيئة نبهت إلى تعرض البلاد لحالة من التقلبات الجوية وعدم الاستقرار، وذلك وفقًا للتنبؤات الصادرة منذ أكثر من 72 ساعة.

أمطار غزيرة متوقعة على القاهرة ومحافظات عدة الأربعاء والخميس

وأوضح خلال لقاء مع مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، أن حالة عدم الاستقرار بدأت بالفعل اليوم على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من الصحراء الغربية، مشيرًا إلى أن صور الأقمار الصناعية أظهرت امتداد السحب المنخفضة والمتوسطة، المصحوبة بسقوط أمطار خلال الساعات المقبلة على مناطق من محافظات شمال الصعيد، إضافة إلى القاهرة الكبرى.

وأضاف أنه من المتوقع مع دخول ساعات الليل سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على القاهرة، لكنها لن تكون مؤثرة بشكل كبير.

وأشار إلى أن خرائط توزيع الضغط وصور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار حالة عدم الاستقرار غدًا الأربعاء، لتشمل باقي محافظات الجمهورية، بدءًا من السواحل الشمالية الغربية، خاصة السلوم ومطروح والإسكندرية، ثم تمتد تدريجيًا خلال النهار إلى القاهرة ومحافظات شمال الصعيد وسيناء.

وأكد أن الأمطار ستكون متوسطة وقد تصل إلى غزيرة مع تقدم الوقت، لافتًا إلى أن ذروة الحالة على القاهرة ستكون خلال فترات الليل، بدءًا من مساء الأربعاء وحتى صباح الخميس، حيث يُتوقع هطول أمطار غزيرة على فترات متقطعة، قد تؤدي إلى تجمعات مياه وتؤثر على حركة الطرق.

وفيما يتعلق بالنصائح، شدد على ضرورة توخي الحذر خلال هذه الفترة التي تشهد تقلبات ربيعية سريعة، ومتابعة التحديثات الجوية بشكل مستمر، مع تجنب القيادة بسرعة أثناء سقوط الأمطار، خاصة على الطرق السريعة، والابتعاد قدر الإمكان عن أعمدة الإنارة ولوحات الإعلانات لتفادي أي مخاطر محتملة.