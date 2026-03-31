الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
هل يمتد قرار تعطيل الدراسة ليوم الخميس بسبب الطقس السيئ؟

محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين وخاصة أولياء الامور عن حالة الطقس غدا الاربعاء وبعد غد الخميس، لمعرفة حالة الدراسة، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر صفحتها على فيس بوك، تعطيل الدراسة غدا الأربعاء الموافق 1 أبريل 2026 بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، وذلك استجابة للتقارير الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

حالة الطقس غدا الأربعاء وبعد غد الخميس

وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي في ضوء التوقعات التي تشير إلى تعرض البلاد لموجة من التقلبات الجوية متفاوتة الشدة بين المحافظات، تشمل سقوط أمطار بدرجات مختلفة، إلى جانب نشاط رياح محملة بالرمال والأتربة، بما قد يؤثر على انتظام العملية التعليمية.

وأكدت أن تعطيل الدراسة يهدف إلى الحفاظ على سلامة الطلاب، وتحقيق تكافؤ الفرص بينهم، خاصة خلال فترات الامتحانات، مع استمرار التنسيق مع هيئة الأرصاد لمتابعة تطورات الطقس واتخاذ القرار المناسب بشأن الدراسة يوم الخميس.

تفاصيل حالة الطقس

أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن البلاد تتأثر بحالة من عدم الاستقرار، حيث من المتوقع سقوط أمطار متوسطة قد تغزر مع تقدم ساعات النهار، وتكون رعدية أحيانا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال سيناء، تشمل مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد.

كما توقعت الهيئة فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانا، وتزداد حدتها مساء وحتى صباح الخميس، على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وتمتد إلى بعض مناطق جنوب سيناء والبحر الأحمر.

نشاط الرياح وتحذيرات هامة

تشهد أغلب الأنحاء نشاطا ملحوظا للرياح بسرعة تتراوح بين 30 و50 كم/س، وقد تصل هباتها إلى 60 و70 كم/س، ما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة وتدهور الرؤية الأفقية لأقل من 500 متر في بعض المناطق، خاصة بالسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال وجنوب الصعيد.

وحذرت الهيئة من عدة ظواهر مصاحبة للسحب الرعدية، أبرزها:

نشاط رياح قوية مفاجئة نتيجة الهواء الهابط.
احتمالية حدوث برق وتساقط حبات البرد.
تجمع مياه الأمطار في بعض المناطق.
ضرورة تجنب الوقوف أسفل الأشجار أو اللوحات الإعلانية والمباني المتهالكة.
توخي الحذر أثناء القيادة بسبب انخفاض الرؤية.

تطورات السحب والأمطار

أظهرت صور الأقمار الصناعية استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من الصحراء الغربية والدلتا والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وخليج السويس، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

كما تستمر السحب الرعدية في التدفق من الحدود الغربية، مع فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تمتد تدريجيا إلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري مع تقدم الوقت.

وشددت الهيئة على ضرورة متابعة البيانات الرسمية بشكل مستمر، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من آثار هذه التقلبات الجوية.

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
