حالة الطقس اليوم في مصر.. أجواء مائلة للحرارة وتحذيرات من أمطار ورياح

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم يشهد أجواءً مائلة للحرارة خلال ساعات النهار على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يكون حارًا على مناطق جنوب الصعيد.



ومع دخول ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ليسود طقس بارد على معظم الأنحاء.

استمرار السحب الرعدية وأمطار متفاوتة

وأوضح القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى، أن هناك استمرارًا لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق من الصحراء الغربية، حيث تتراوح شدة الأمطار بين خفيفة إلى متوسطة.



كما أشار إلى امتداد هذه السحب إلى مناطق من شمال الصعيد، لكنها تكون أقل حدة مقارنة بالمناطق الغربية.

فرص أمطار على السواحل الشمالية

وأضاف أن بعض السحب بدأت بالفعل في التكوّن على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، ومن المتوقع أن تتسبب مع تقدم الوقت في سقوط أمطار متفاوتة الشدة على تلك المناطق.

نشاط للرياح وتحذيرات من الأتربة

وفيما يخص حركة الرياح، أشار إلى نشاط ملحوظ للرياح اليوم الثلاثاء على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، وقد تكون هذه الرياح مثيرة للرمال والأتربة، ما يستدعي توخي الحذر خاصة لمرضى الحساسية والصدر.

نصيحة للمواطنين

ينصح خبراء الأرصاد بمتابعة التحديثات الجوية أولًا بأول، وارتداء ملابس مناسبة لفترات الليل، مع الحذر أثناء القيادة في المناطق التي قد تتأثر بالأتربة أو سقوط الأمطار.