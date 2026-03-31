بعد تحذيرات عن الطقس.. إرشادات للحماية من نزلات البرد

أكد المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، يومي الأربعاء والخميس سيكون هناك أمطار مؤثرة على معظم المحافظات، وأن الأمطار غدا ستكون رعدية، وستستمر حتى صباح يوم الخميس، وأن الذرة الخاصة بالأمطار ستكون من مساء يوم الأربعاء حتى صباح الخميس، وأنه مع الأمطار هناك نشاط رياح، وتحديدا في محافظات الصعيد.

وفى هذا السياق نعرض لكم بعض الإرشادات لعلاج نزلات البرد، وفقا لموقع هيلثى لاين.

إرشادات لعلاج نزلات البرد :

١- تناول المريض الكثير من السوائل التي لا تحتوي على الكافيين مثل اليانسون وشربه الفراخ واللحمة ولسان العصفور .

٢- الراحة التامة في المنزل.

٣- قيام المريض باستنشاق البخار لعلاج حالات انسداد الأنف.

٤- تناول أطعمة صحية وخضراوات وفاكهة طازجة، لتعزيز المناعة للمريض.

٥- عمل غرغرة بالماء المالح، وذلك لتسكين ألم التهاب الحلق، وذلك لفئات الكبار فقط، وممنوع تطبيق هذه الخطوة على الأطفال.

٦- تناول المريض، شراب ساخن من الليمون والعسل وذلك لتخفيف وعلاج التهاب الحلق.

الادويه المناسبه لنزلات البرد

١- مضادات الهيستامين.

٢- مزيلات الاحتقان.

٣- تناول مسكنات الألم وانخفاض درجة الحرارة مثل الباراسيتامول.

٤- مضادات الالتهاب عدا الستيرويدية.

٥- مثبطات السعال.

وفى حالة عدم استجابة الحاله للعلاج خلال ثلاثة أيام ، أو حصلت مضاعفات يجب الرجوع الى الطبيب المختص



