تأجيل حفل ليجي - سي بسبب الطقس إلى 4 أبريل .. تفاصيل

أعلنت الجهة المنظمة عن تأجيل حفل “الرحلة” لمغني الراب ليجي-سي، والذي كان من المقرر إقامته الخميس 2 أبريل، وذلك بسبب توقعات بسقوط الأمطار.



وأوضح البيان الرسمي أن قرار التأجيل جاء حرصًا على سلامة الجمهور والحضور، في ظل التغيرات الجوية المتوقعة، على أن يُقام الحفل في موعده الجديد يوم السبت 4 أبريل، في تمام الساعة السابعة مساءً، بمقر الجامعة الأمريكية في التجمع الخامس.



ويترقب جمهور ليجي-سي الحفل المنتظر، الذي يحمل عنوان “الرحلة”، وسط حالة من الحماس بعد الإعلان عن الموعد الجديد.



وفي سياق آخر، كان ليجي-سي قد تحدث سابقًا عن بداياته الفنية، مؤكدًا أنه لم يكن يخطط لدخول الوسط الغنائي من الأساس.

وقال خلال لقائه مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة: “حسّيت إن اسم ليجي-سي بيعبر عني، واللي اختار لي الاسم واحد من أصدقائي المقربين جدًا. اقترحه عليا ووافقت فورًا. أنا أصلًا عمري ما كنت بغني، كنت بحب أسمع أغاني، لكن ما تخيلتش في يوم إني أقعد في استوديو وأسجل أغنية، ده كان بالنسبة لي حلم”.



ويُعد الحفل من أبرز الفعاليات المنتظرة لجمهور الراب خلال الفترة الحالية، خاصة مع الشعبية المتزايدة التي يحظى بها ليجي-سي بين الشباب.