بعد تعطيلها الأربعاء.. التعليم تترقب تقارير الطقس لتحديد موقف الدراسة يوم الخميس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها تتابع عن كثب تطورات الأحوال الجوية، بالتنسيق المستمر مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لحسم موقف الدراسة بعد غدٍ الخميس.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن القرار النهائي بشأن انتظام الدراسة أو تعليقها سيصدر خلال الساعات المقبلة، بناءً على التقارير الصادرة عن هيئة الأرصاد، والتي تحدد مدى تأثر البلاد بموجة الطقس غير المستقرة.

وأوضحت أن هذا التنسيق يأتي في إطار الحرص على سلامة الطلاب والمعلمين والعاملين بالمنظومة التعليمية، مع مراعاة الظروف الجوية التي قد تؤثر على انتظام اليوم الدراسي في بعض المحافظات.

وفي الوقت ذاته، أكدت الوزارة أنها تتابع الموقف أولًا بأول، وأنها لن تتردد في اتخاذ قرار شامل بتعطيل الدراسة على مستوى الجمهورية، حال استدعت الظروف ذلك، وبناءً على التقارير الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.

ودعت الوزارة أولياء الأمور والطلاب إلى متابعة البيانات الرسمية وعدم الالتفات إلى الشائعات، مؤكدة أن أي قرارات تتعلق بسير الدراسة سيتم الإعلان عنها بشكل واضح وفوري عبر القنوات الرسمية.

تعطيل الدراسة غداً الأربعاء بكافة المحافظات نظراً لسوء الأحوال الجوية

وفي ضوء التقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من التقلبات الجوية تختلف في شدتها وتأثيرها من محافظة إلى أخرى، حيث تتراوح ما بين أمطار متفاوتة الشدة ورياح محملة بالرمال والأتربة المثارة، الأمر الذي قد يؤثر على انتظام العملية التعليمية بشكل غير متكافئ بين المحافظات؛ وحرصًا على سلامة الطلاب، وضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم، خاصة خلال فترات الامتحانات؛ فقد تقرر تعطيل الدراسة غدا الأربعاء 01 أبريل 2026، على أن يتم مواصلة التنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية غدا لمتابعة طبيعة الأحوال الجوية بعد غد الخميس لاتخاذ القرار المناسب.