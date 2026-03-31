الموجة تقترب خلال ساعات.. احذروا الطقس الأربعاء والخميس

تشهد حالة الطقس من اليوم وحتي الخميس موجة طقس سيء تضرب البلاد، وسط تحذيرات عديدة من هيئة الأرصاد الجوية حول ما سيحدث مساء اليوم الثلاثاء وغدا الاربعاء الذي يشهد ذروة موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة حتي يوم الخميس ، وسط توقعات بـ تعطيل الدراسة غدا وكذلك العمل بالعديد من المحافظات بسبب سوء حالة الطقس.

هل سيتم تعطيل الدراسة غدا؟

يترقب أولياء الأمور والطلاب إمكانية تأجيل الدراسة بالمدارس يومي الأربعاء والخميس بسبب سوء الأحوال الجوية وتوقعات هيئة الأرصاد بشأن حالة الطقس غدا الاربعاء والخميس واحتمالية سقوط أمطار غزيرة.

الوزارة تكشف حقيقة تعطيل الدراسة غدا

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه حتى الآن لم يصدر اى قرار بـ تعطيل الدراسة غدا ولكن يتم التنسيق بين الوزارة وهيئة الأرصاد الجوية لاستبيان آخر تحديث حول طبيعة الأحوال الجوية خلال يومي الأربعاء والخميس لاتخاذ القرار المناسب.

حالة الطقس اليوم

أوضحت هيئة الأرصاد أن معظم أنحاء البلاد تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، مع طقس مائل للحرارة نهارًا على أغلب المناطق، وحار نسبيًا على جنوب الصعيد، بينما يكون الطقس باردًا ليلًا وفي ساعات الصباح الباكر.

فرص سقوط الأمطار

وأشارت الهيئة إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الصحراء الغربية، تمتد مساءً إلى مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع غزارة أحيانًا على السلوم، مطروح، وسيوة، مع وجود فرص لأمطار خفيفة على «جنوب الوجه البحري، مدن القناة، القاهرة الكبرى، وقد تمتد إلى شمال ووسط الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر».

الأرصاد تكشف حالة الطقس الأربعاء والخميس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تنويه عاجل لها حالة الطقس المتوقعة يومي الأربعاء والخميس، وفقًا لآخر تحديثات خرائط الطقس، وذلك ردًا على استفسارات المواطنين الواردة إليها.

وقالت الهيئة إنه من المتوقع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يصاحبه ارتفاع في نسب الرطوبة، مما يساعد على فرص سقوط أمطار تختلف شدتها من مكان لآخر طبقًا لقيمة الرطوبة السطحية.

وأضافت الأرصاد أنه يصاحب ذلك ارتفاع نسبي في درجات الحرارة مع نشاط للرياح على بعض المناطق يؤدى إلى إثارة الرمال والأتربة على بعض المناطق.

صور الأقمار الصناعية

وكشفت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة فى القاهرة والمحافظات، ورصدت الأقمار الصناعية استمرار السحب الرعدية الممطرة على مناطق من الصحراء الغربية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، مع استمرار تقدم السحب الممطرة إلى مناطق من شمال الصعيد ولكن تكون أقل حدة.

بداية تدفق السحب الممطر

وأعلنت خرائط الطقس بداية تدفق بعض السحب على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، ومن المتوقع أن يصاحبها سقوط أمطار مع تقدم الوقت.