الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

حقيقة تعطيل الدراسة في مصر بسبب الطقس.. هل الأربعاء والخميس إجازة؟

ولاء خنيزي

شهدت الساعات الماضية تزايد عمليات البحث حول حقيقة تعطيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس في مصر، تزامنًا مع حالة التقلبات الجوية وتحذيرات الأرصاد، ما أثار حالة من الجدل بين أولياء الأمور والطلاب.

لا صحة لوجود إجازة رسمية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لم يصدر أي قرار رسمي حتى الآن بشأن تعطيل الدراسة على مستوى الجمهورية خلال يومي الأربعاء والخميس.
وشددت الوزارة في بيان رسمي تم نشره عبر الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على الفيسبوك على أن كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح إجازة للمدارس غير صحيح، ولا أساس له من الصحة، كما أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات حتى الآن.

متابعة مستمرة للحالة الجوية

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة شادي زلطة أن هناك تنسيقًا دائمًا مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لمتابعة تطورات الطقس أولًا بأول، لاتخاذ القرار المناسب في حال وجود أي ظروف تستدعي ذلك.
كما طالب بعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.

الحالات التي يتم فيها تعطيل الدراسة

يتم اللجوء إلى قرار تعطيل الدراسة في حالات محددة، من أبرزها:

  • سوء الأحوال الجوية مثل الأمطار الغزيرة والعواصف
  • وجود تهديد على سلامة الطلاب
  • قرارات استثنائية من الجهات التنفيذية المختصة

وفي هذه الحالات يتم الإعلان عن القرار رسميًا عبر الجهات الحكومية.

دور المحافظات في القرار

قد يتم اتخاذ قرار تعطيل الدراسة على مستوى كل محافظة بشكل منفصل، حيث يحق للمحافظ:

  • تقييم الوضع داخل نطاق محافظته
  • اتخاذ قرار تعليق الدراسة إذا دعت الحاجة

وذلك وفقًا لدرجة تأثير الحالة الجوية على المدارس وسلامة الطلاب.

الطقس وتأثيره على العملية التعليمية

تؤثر التغيرات المناخية بشكل مباشر على انتظام الدراسة، خصوصًا في حالات:

  • هطول أمطار غزيرة
  • نشاط رياح محملة بالأتربة
  • ارتفاع أو انخفاض حاد في درجات الحرارة

وتعتمد الجهات المختصة على تقارير الأرصاد الجوية قبل اتخاذ أي قرار.

