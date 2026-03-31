كيف تعزز مناعتك خلال تقلبات الطقس؟.. طرق مدعومة علميًا

تتزامن تقلبات الطقس ، مع ارتفاع فرص انتشار العدوى الفيروسية ، مثل نزلات البرد والإنفلونزا، نتيجة تهيئة الظروف البيئية المناسبة لتكاثر الفيروسات وسهولة انتقالها.

وخلال هذه الفترة، يصبح تعزيز جهاز المناعة خطوة ضرورية للحفاظ على الصحة وتقليل احتمالات الإصابة بالأمراض، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز ناو".

ويؤكد خبراء الصحة، أن اتباع نمط حياة صحي متوازن يمثل خط الدفاع الأساسي ضد العدوى، حيث يمكن لبعض العادات اليومية البسيطة أن ترفع كفاءة الجهاز المناعي وتزيد قدرته على مواجهة مسببات الأمراض.

لماذا تزداد أهمية المناعة في هذا التوقيت؟

يعمل الجهاز المناعي كمنظومة حماية طبيعية للجسم، إلا أن الأجواء الباردة والرطبة تساعد على نشاط الفيروسات والبكتيريا وانتشارها بشكل أسرع، ما يضع ضغطًا إضافيًا على الجهاز المناعي.

لذلك، فإن دعم المناعة عبر التغذية السليمة والسلوكيات الصحية يساهم في تقليل فرص الإصابة، ويساعد أيضًا على تحسين سرعة التعافي في حال حدوث العدوى.

الترطيب ودوره في دعم المناعة

يُعد شرب كميات كافية من الماء عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على كفاءة الجهاز المناعي، حيث يساعد على تحسين عمل خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن مكافحة العدوى.

وينصح الخبراء بالالتزام بتناول نحو 8 أكواب من الماء يوميًا، مع تعزيز الترطيب من خلال تناول الفواكه والخضراوات الغنية بالماء والفيتامينات.

التغذية السليمة كخط دفاع طبيعي

يمثل النظام الغذائي المتوازن ركيزة مهمة في تقوية المناعة، خاصة عند التركيز على الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، مثل:

الفواكه الحمضية الغنية بفيتامين C

الخضراوات الورقية الداكنة

كما يُنصح بإضافة مكونات طبيعية معروفة بدعمها للمناعة، مثل:

الزنجبيل

الكركم

الثوم

إذ تساهم هذه العناصر في تقليل الالتهابات وتعزيز قدرة الجسم على مقاومة العدوى.

المكملات الغذائية.. استخدام محسوب

تشير بعض الأبحاث إلى أن مكملات مثل فيتامين C والبروبيوتيك قد تساعد في دعم المناعة، خصوصًا عند وجود نقص في العناصر الغذائية الأساسية.

ومع ذلك، يوصي المختصون بعدم تناول أي مكمل غذائي دون إشراف طبي، لتحديد الجرعات المناسبة وتجنب أي آثار جانبية محتملة.

النظافة الشخصية وأثرها الوقائي

أثبتت التجارب الحديثة، خاصة خلال جائحة كورونا، أن الالتزام بعادات النظافة الشخصية يقلل بشكل كبير من انتقال العدوى بين الأفراد.

ومن أهم هذه العادات:

غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية

تعقيم الأسطح والأدوات المستخدمة بشكل متكرر

تجنب لمس الوجه قدر الإمكان

الصحة النفسية وعلاقتها بالمناعة

لا يقتصر دعم الجهاز المناعي على الغذاء فقط، بل يمتد ليشمل الحالة النفسية أيضًا. فالتوتر المزمن يؤدي إلى ارتفاع هرمون الكورتيزول، وهو ما قد يضعف استجابة الجهاز المناعي مع مرور الوقت.

لذلك يُنصح بتبني عادات تساعد على الاسترخاء، مثل: