الأزهر: متلزمون بقرارات تعطيل الدراسة بسبب الطقس

قرر الأزهر الشريف، التزام جميع المعاهد الأزهرية بالقرارات الصادرة من المحافظات المختصة بشأن تعطيل الدراسة، وذلك وفقًا لحالة الطقس وسوء الأحوال الجوية المتوقعة في كل محافظة.

وقررت وزارة التعليم، تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء 01 أبريل 2026، على أن يتم مواصلة التنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية غدًا، لمتابعة طبيعة الأحوال الجوية بعد غد الخميس لاتخاذ القرار المناسب.

يأتي ذلك في ضوء التقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من التقلبات الجوية تختلف في شدتها وتأثيرها من محافظة إلى أخرى، حيث تتراوح ما بين أمطار متفاوتة الشدة ورياح محملة بالرمال والأتربة المثارة، الأمر الذي قد يؤثر على انتظام العملية التعليمية بشكل غير متكافئ بين المحافظات؛ وحرصًا على سلامة الطلاب، وضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم، خاصة خلال فترات الامتحانات؛