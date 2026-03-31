تنفيذى أسوان يوافق على إطلاق أسم احد شهداء أكتوبر على مدرسة السباعية واسم طبيب على شارع السماد

وافق المجلس التنفيذى لمحافظة أسوان على إطلاق اسم الشهيد رمضان خليل حسن جامع، أحد شهداء حرب أكتوبر، على مدرسة السباعية الابتدائية الجديدة بالسباعية غرب، تخليدًا لذكراه.

كما تمت الموافقة على إطلاق اسم الدكتور يحيى إبراهيم على أحد الشوارع المتفرعة من شارع السماد بحى شرق المدينة، تقديرًا لدوره الإنسانى وجهوده خلال جائحة كورونا.

كما تمت الموافقة على عدد من المذكرات المهمة، وذلك خلال جلسة المجلس التنفيذى لمحافظة أسوان، فى إطار حرص المحافظة على دفع جهود التنمية المحلية وتعظيم الاستفادة من الموارد وأملاك الدولة.

حضر المجلس التنفيذى الذى تم برئاسة المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان كل من الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام، وعدد من نواب البرلمان، بجانب القيادات الأمنية والدينية والتنفيذية.