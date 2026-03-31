ترامب: مضيق هرمز سيفتح تلقائيا عند انسحاب الولايات المتحدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن مضيق هرمز سيُفتح تلقائيًا عند انسحاب الولايات المتحدة، وفق قناة (إيه بي سي نيوز).

وأضاف في مقابلة هاتفية أجريت صحيفة "نيويورك بوست" يوم الثلاثاء: "لن نبقى هناك طويلًا. نحن ندمرهم تدميرًا كاملًا الآن".

وعندما سُئل عن تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" الذي أشار إلى أنه كان يُفكّر في إنهاء الحرب دون فتح مضيق هرمز، تهرب ترامب من الإجابة، لكنه أكد أن المضيق سيُفتح تلقائيًا عند انسحاب الولايات المتحدة من إيران.

ووفقًا لصحيفة "نيويورك بوست"، قال ترامب: "بصراحة، لا أفكر في الأمر. مهمتي الوحيدة كانت التأكد من عدم امتلاكهم سلاحًا نوويًا. ولن يمتلكوا سلاحًا نوويًا. عند انسحابنا، سيُفتح المضيق تلقائيًا".

وواصل ترامب التهرب من مسؤولية فتح مضيق هرمز أمام الدول الأخرى.

وقال ترامب: "أعتقد أنه سيُفتح تلقائيًا، لكنني أرى أنني دمرتُ البلاد. لم يعد لديهم أي قوة، ودع الدول التي تستخدم المضيق تفتحه... لأنني أتوقع أن من يسيطر على النفط سيسعد بفتحه".

وتأتي تصريحاته هذه رغم تهديداته يوم الاثنين بقصف محطات توليد الطاقة، وآبار النفط، وجزيرة خارك، وربما جميع محطات تحلية المياه في البلاد إذا لم يُفتح مضيق هرمز "فورًا".