حريق هائل في مصنع ملابس بـ سراي القبة .. وتحرك عاجل لمحافظ القاهرة
تشكيل المغرب لمواجهة باراجواي الودية
جامعة الأزهر: غدًا انتظام الدراسة بشكل حضوري في جميع الكليات والمعاهد
محامي الخشن : موقف موكلي قانوني وطبيعي وذلك في حجم شركة مليارية
بث مباشر| أحمد موسى: حالة الجو غدا في غاية الصعوبة وصدر قرار عاجل من التعليم
الإمارات تعلن زيادات كبيرة في أسعار الوقود لشهر أبريل 2026
الجيزة تحتفل بعيدها القومي الـ107.. الأنصاري : نستحضر تضحيات أهالي نزلة الشوبك .. صور
نتنياهو: العمليات ضد إيران كلفت إسرائيل ثمنا باهظا
أحمد موسى : البنوك لديها ضمانات من محمد الخشن .. ولم يهرب للخارج
بعد إصابات تنفسية | تاج الدين يكشف حقيقة انتشار متحور جديد لـ كورونا
أسبوع .. أحمد موسى : التحية للدكتور مدبولي على تعليق الإغلاق في أعياد الأقباط
الحرس الوطني الكويتي: إسقاط طائرتين مسيرتين خلال 24 ساعة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: مضيق هرمز سيفتح تلقائيا عند انسحاب الولايات المتحدة

ترامب:
ترامب:
أ ش أ

 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن مضيق هرمز سيُفتح تلقائيًا عند انسحاب الولايات المتحدة، وفق قناة (إيه بي سي نيوز).

وأضاف في مقابلة هاتفية أجريت صحيفة "نيويورك بوست" يوم الثلاثاء: "لن نبقى هناك طويلًا. نحن ندمرهم تدميرًا كاملًا الآن".

وعندما سُئل عن تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" الذي أشار إلى أنه كان يُفكّر في إنهاء الحرب دون فتح مضيق هرمز، تهرب ترامب من الإجابة، لكنه أكد أن المضيق سيُفتح تلقائيًا عند انسحاب الولايات المتحدة من إيران.

ووفقًا لصحيفة "نيويورك بوست"، قال ترامب: "بصراحة، لا أفكر في الأمر. مهمتي الوحيدة كانت التأكد من عدم امتلاكهم سلاحًا نوويًا. ولن يمتلكوا سلاحًا نوويًا. عند انسحابنا، سيُفتح المضيق تلقائيًا".

وواصل ترامب التهرب من مسؤولية فتح مضيق هرمز أمام الدول الأخرى.

وقال ترامب: "أعتقد أنه سيُفتح تلقائيًا، لكنني أرى أنني دمرتُ البلاد. لم يعد لديهم أي قوة، ودع الدول التي تستخدم المضيق تفتحه... لأنني أتوقع أن من يسيطر على النفط سيسعد بفتحه".

وتأتي تصريحاته هذه رغم تهديداته يوم الاثنين بقصف محطات توليد الطاقة، وآبار النفط، وجزيرة خارك، وربما جميع محطات تحلية المياه في البلاد إذا لم يُفتح مضيق هرمز "فورًا".

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
مع اقتراب امتحانات نهاية العام .. 7 أطعمة تساعد على تنمية ذكاء الأطفال وتحسين التركيز

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن مثل المطاعم .. بخطوات سهلة

مع التقلبات الجوية.. أفضل طرق علاج نزلات البرد في المنزل

