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توك شو

زوجى وبحترمه.. هالة صدقي ترد على طلب زوجها تحليل الـ dna

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 03:25 ص
هالة صدقى
هالة صدقى
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أسامة علي
كشفت الفنانة هالة صدقي آخر تفاصيل خلافاتها مع زوجها، خاصة بعد طلبه تحليلها ل dna .

وقالت هالة صدقى خلال مداخلة هاتفيه لها برنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم" أن الكنيسة ترفض منح المقبلين على الزواج التصريح إلا بعد إجراء كافة التحاليل ومنها قدرة الزوج والزوجة على "الخلفة" مؤكده أن حملها كان طبيعيا وحلمت طفليها ووضعتهما بمصر.

وعن آخر تفاصيل مشكلتها مع زوجها، كشفت صدقى أن هناك مفاوضات للرجوع والاقامة معها ومع اولادها فى مصر لكنها ترفض الفكرة تماما.

وأكدت الفنانة هالة صدقى انها تكن لزوجها كل الاحترام، وان ما حدث هو ضريبة الشهرة.
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