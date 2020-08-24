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فن

أخبار الفن.. آخر تطورات قضية هالة صدقي مع زوجها.. وتنمر على ابنة كريم فهمي

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 12:04 ص
هالة صدقي
هالة صدقي
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نبيل العدوى
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالفنانين والمشاهير على مدار الساعات القليلة الماضية، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير الآتي:

منذ نشر "صدى البلد" أول رد من النجمة هالة صدقي على ادعاءات زوجها وقراره برفع قضية إنكار نسب وتتسابق المواقع الصحفية لمتابعة تطورات القضية وتفاصيلها، وفي التقرير التالي نرصد أبرز ملامحها.

تبدأ قناة "MBC مصر" غدًا عرض الدراما الصعيدية الأكثر نجاحًا "سلسال الدم" يوميًا من الأحد للخميس في تمام السادسة مساءً.

علق الفنان نبيل الحلفاوي على إهدار مروان محسن، هجمة هدف بداعي التسلسل في مباراة القمة امس امام الزمالك. 

دخل فانز الفنان كريم فهمي في مشادة مع متابعة له على موقع انستجرام بعدما قامت بالتعليق على صورته مع ابنته نعومي، قائلة: "ده مش بوس ده تحرش".

نشرت الفنانة سمية الخشاب عدد من الصور لها عبر صفحتها بموقع انستجرام.

شاركت الاعلامية شيما صابر جمهورها بمجموعة من الصور لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

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