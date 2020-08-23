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فن

إطلالة جريئة.. سمية الخشاب تسبح وسط البرتقال.. شاهد

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:45 م
سمية الخشاب
سمية الخشاب
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نبيل العدوى
نشرت الفنانة سمية الخشاب عدد من الصور لها عبر صفحتها بموقع انستجرام.

وظهرت سمية الخشاب فى جلسة تصوير جديدة خضعت لها فى حمام السباحة وسط البرتقال وهو ما جعل إطلالتها مثيرة وجريئة.

وطالبت الفنانة سمية الخشاب صناع الدراما المصرية، بالاتجاه نحو المسلسلات التي تخدم المجتمع وتعزز من قيمه.

ونشرت سمية الخشاب مقطع فيديو عبر حسابها بإنستجرام وهي تتحدث عن مسلسل "الحقيقة والسراب" الذي قامت ببطولته، مشيرة إلى أن المسلسل قدم رسالة للمجتمع، وظهر ذلك من خلال شكر جمهورها على دورها. 

وقالت سمية الخشاب، "لما كانوا بيقابلوني ناس في الشارع واعجبوا بالمسلسل وكانوا بيشكروني ان عملت المسلسل ده  والهدف منه هي علاقة الحما بزوجة ابنها".

وشاركت مؤخرا سمية الخشاب في مسرحية يا «تصيب يا تخيب» بطولة أحمد آدم، سمية الخشاب، سامح حسين، حجاج عبد العظيم، مروة عبد المنعم، مصطفى هريدى، وهى من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، موسيقى وألحان هيثم الخميسي وإخراج محسن رزق.

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