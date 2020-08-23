لا تبحث عن معتقداتك في حياتي.. شيما صابر توجه رسالة غامضة

شاركت الاعلامية شيما صابر جمهورها بمجموعة من الصور لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت شيما صابر بالصور داخل حمام سباحة وعلقت على الصور قائلة "لا تبحث عن أفكارك في عقلي ولا عن معتقداتك في حياتي".





وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين " قمررر" و "ما اروعك يا شيمو" و "منورة والله العظيم" و "السباحة الأهلاوية أجمل وارقى مذيعة".



