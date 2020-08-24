بالقمر الصناعي.. رصد مخالفات البناء في جنوب سيناء

قالت المهندسة ايناس سمير ، نائب محافظ جنوب سيناء، إن منظومة التحول الرقمي ترصد كل المتغيرات على أرض المحافظة، مشيرة إلي ان كافة البيانات يتم تحديثها يوميا بدقة 3 متر بالقمر الصناعي "طيبة سات" وإرسالها لكافة الجهات لرصد مخالفات البناء والتقدم في المشروعات المختلفة، علاوة على أنها تعطي صورة عن المزروعات ومساحتها.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته نائب المحافظ للمشاركة في إنشاء (Base Map) موحدة لمحافظة جنوب سيناء ضمن توجه الدولة لاستكمال خريطة الاساس الموحدة للجمهورية لرصد مخالفات البناء وتوثيق الاصول العمرانية وأملاك الدولة والمشروعات، بالإضافة إلى المساحات المزروعة.





جاء ذلك بحضور مديري ادارات الديوان العام ومديري المديريات المعنين ومنهم ادارة املاك الدولة والمتغيرات المكانية والمكتب الفني لنائب المحافظ، للمشاركه في إنشاء خريطة أساسية موحدة، علي أن يتم التنسيق الكامل ما بين المحافظة والمركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية في اطار مشروع التحول الرقمي الذي يوفر يوميًا تصوير لجمهورية مصر العربية بالكامل عن طريق الأقمار الصناعية بدقة 3 متر.





واوضحت نائب المحافظ أن المنظومة لا تقتصر على متابعة مخالفات البناء فقط لكنها ترصد كل المتغيرات على الأرض، ولا تكمن قوتها أو قيمتها فى الصورة فقط ( Raster Data ) بل في القدرة علي تحليل كامل لكل الصور الجوية ولخريطة الأساس ( VECTOR DATA)التي يتم رسمها من خلال فريق متخصص، وهو ما يخدم فى النهاية الأهداف الاستيراتيجية التي تخص منظومة التخطيط المصرية.



