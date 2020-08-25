روشتة تامر بشير.. مواصفات سيارة هيونداي توسان تيربو





وأضاف بشير خلال برنامج دوس بنزين المذاع على قناة «صدى البلد»، أن تلك السيارة تتمتع بمحرك 4 سلندر 1600 سي سي تيربو، بقوة 175 حصان و265 نيوتن متر ما بين 1500 إلى لفة 4500 في الدقيقة ناقل حركة اتوماتيك 7 سرعات، تتسارع من 0 إلى 100 في حوال 9.2 إلى 9.5 ثانية.





وتحتوي على جنوط بمقاس 19 باللونين الأسود والسيلفر، ومقابض الأبواب تم طلائها بالكروم.









واكد بشير أن سيارة هيونداي توسان تيربو، تتمتع بحقيبة امتعة تصل سعتها إلى 488 لتر، كما أنها تتميز بمقاعد خلفية مريحة وusb للركاب في المقاعد الخلفية ومكان تخزين في جانب السيارة، وصالون أحمر.





يأتي التصميم الداخلي للسيارة بمقصورة قيادة ومجموعة من الأزرار للتحكم في الإضاءة والتليفون والتكييف والهاتف.





وتحتوي السيارة على شاشة وتوصيلها بالبلوتوث وفتحة سقف وتكييف أدائه عالي جدًا، وشاحن ويرليس









يذكر أن تامر بشير يقدم "دوس بنزين" وهو برنامج تليفزيوني، يستعرض جميع مهارات السيارات وجنون السرعة، ويستضيف أحيانًا مجموعة من النجوم ليشاركوا السائق مغامرة القيادة، كما قدم "التوصيلة" وهو برنامج إذاعي على إذاعة نجوم FM باستضافة النجوم في سيارته ويتحدثون خلال الطريق عن ذكريات النجم وعلاقته بالسيارات ودورها في حياته ومشواره الفني، وذكرياته مع الطرق وإظهار جانب مختلف في حياة كل فنان.















