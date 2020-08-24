نهاية دور النعقاد الخامس.. النواب يقدم كشف حساب 5 سنوات.. 887 تشريعا.. وعبد العال: برلمان استثنائي

- رئيس البرلمان في ختام دور الانعقاد الخامس:

نودع فترة زمنية ثرية من النشاط البرلماني

البرلمان الحالي مارس مهامه في ظروف استثنائية.. وواجهنا كورونا بشجاعة

لم نسعَ للتلاعب بالمواطن وقدمنا مصلحة الوطن في التشريعات

- 75 نائبا لم يتحدثوا طوال 11 شهرا بالبرلمان

أكثر من 5 آلاف أداة رقابية خلال دور الانعقاد الخامس





أعلن مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، ختام أعمال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، فى ختام أعمال جلسة اليوم، الإثنين.





وأكد "عبد العال"، أنه مع ختام أعمال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، نودع فترة زمنية ثرية من النشاط البرلماني الدؤوب.





وأشار إلى أن المجلس عمل خلال هذه الفترة على ترسيخ مكتسبات مهمة في طريق البناء الديمقراطي، وخلق سوابق وممارسات برلمانية نوعية، مستحضرين في ذلك مستجدات الواقع الدستوري وغاياته، وآمال المواطنين وطموحاتهم، وخصوصيات المرحلة ومتطلباتها، نستلهم أسسها وتوجهاتها نحو إستراتيجية تنمية وطنية حقيقية وملموسة تصوغ ملامحها قيادة سياسية واعية وقادرة.





وقال الدكتور على عبدالعال، إن البرلمان الحالى مارس مهمته في ظل ظروف استثنائية مرت بها مصر والمحيط الإقليمي بأسره، وأراد الله له أن ينهي مهمته أيضا في ظل ظروف استثنائية غير مسبوقة تمر بها البلاد والعالم أجمع، وذلك بفعل التداعيات الناجمة عن انتشار وباءِ كورونا المستجد (كوفيد 19).





وأضاف "عبدالعال"، في كملته فى نهاية دور الانعقاد الخامس، إنه رغم ما أحدثته كورونا من تغيير في نمط أعمالنا وسلوكنا، لم يعطل هذا الوباء المجلس وأعضاءه عن ممارسة الدور الوطني الذي أخذه على عاتقه، فانعقد المجلس بشجاعة وإقدام في ظل ظروف قاسية وإجراءات احترازية ووقائية مشددة.





وأشار إلى أن البرلمان استكمل دوره التشريعي الداعم للدولة في مختلف ظروفها، بل إن المدقق في الأرقام يجد أن إنجاز المجلس زاد في هذه الفترة رغم دقة الظروف وصعوبتها في مظهر واضح من مظاهر حسن استغلال الوقت وإعمال اقتصاديات المناقشات والمداولات.





وأنهى "عبدالعال"، حديثه للنواب، قائلًا "لا يسعنى ونحن ننهى أعمال دور الانعقاد الخامس إلا أن أوجه الشكر والتقدير لكم، أغلبية ومعارضة ومستقلين، فقد قدمتم صورة مضيئة ومشرفة للممارسة البرلمانية المعاصرة التي تعمل للمصلحة الوطنية في مناخ ديمقراطى أرسى دعائمه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية".





قدم مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في نهاية دور الانعقاد الخامس، كشف حساب على مدار خمس سنوات من عمر مجلس النواب.





وأعلن مجلس النواب عن إصدار 887 قانونا، وذلك مجمل حصاد 5 أدوار انقعاد للمجلس.





وجاءت كالتالي "خلال دور الانعقاد الأول أصدر المجلس 82 قانونا بعدد مواد 1226، وفي دور الانعقاد الثاني أصدر 219 قانونا وبلغ عدد المواد 2354، فيما بلغ عدد القوانين بدور الانعقاد الثالث 197 وعدد المواد 2757".





وفي دور الانعقاد الرابع، أصدر مجلس النواب 156 قانونا و1701 مادة، فيما أصدر بدور الانعقاد الخامس 233 قانونا و2490 مادة.. للاطلاع على حساد مجلس النواب كاملًا اضغط هنا





وسر تفاصيل دور الانعقاد الخامس، ففي مجال طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، بلغ عدد طلبات الإحاطة في هذا الدور نحو (4064) طلبًا، تم الرد على جزء منها شفاهة بالجلسة العامة والباقى تم الرد عليه كتابيا، كما تدارست اللجان النوعية نحو (1530) طلب إحاطة كما نظر المجلس عددا من البيانات العاجلة بلغت نحو (156) بيانًا عاجلًا في شتى المجالات.





و في مجال الأسئلة أوضح التقرير أنه تم توجيه نحو (646) سؤالا، أجابت الحكومة على بعضهم، بالجلسة العامة وتم الرد كتابيا من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية.





وفي مجال المناقشة العامة بلغ عدد طلبات المناقشة العامة التى ناقشها المجلس هذا الدور (92) طلبا.





فيما نظر المجلس في مجال الاقتراح برغبة (743) اقتراحًا برغبة مقدمة من حضراتكم فى شتى المجالات 1530￼￼، وناقش 156￼￼￼￼ من البيانات العاجلة.





وأوضح أنه ميز هذا الدور التشريعي بنشاط مكثف للجان النوعية بالمجلس، فقد عقدت العديد من الاجتماعات بلغت نحو (1980) اجتماعا، استغرقت (2903) ساعة، وقد بلغ مجموع التقارير التي أعدتها اللجان النوعية نحو (1702) تقرير، نظر منها المجلس (1468).





وفيما يتعلق بالزيارات الميدانية التى قامت باللجانالنوعية فقد بلغ عددها (29) زيارة ميدانية للوقوف على العديد من المشكلات التي تعانى منها العديد من المناطق.





وشهد دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، عقد المجلس 63 جلسة عامة، حيث امتدت الجلسات لساعات طويلة بلغت نحو 270 ساعة، فيما بلغ عدد المتحدثين من النواب 421 نائبا في الوقت الذي لم يتحدث 75 نائبا بحرف واحد علي مدار دور الانعقاد الذي بدأ في أكتوبر الماضي.





كما بلغ عدد المداخلات 3462 مداخلة، في الوقت الذي وافق المجلس على (233) مشروع قانون قدمت من الحكومة وعشر الأعضاء، بإجمالى عدد مواد بلغ (2490) مادة, كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات.