5 علامات تكشف تحويل الفتيس من مانيوال لأوتوماتيك



يلجأ البعض في الوقت الراهن إلى تحويل الفتيس من مانيوال لأوتوماتيك في كثير من الأحيان للحصول على أداء عالٍ في السيارة وقدر عالٍ من الرفاهية أثناء القيادة









ولكن عند شراء سيارات مستعملة يكمن السؤال؛ هل يمكن أن أكشف عن حقيقة الفتيس إذ كان مانيوال وتحول إلى أوتوماتيك أم لا؟









لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أبرز العلامات التي تدل على تحول السيارة من مانيوال إلى أوتوماتيك.











1- عند تحويل الفتيس من مانيوال إلى أوتوماتيك، يختلف سعر السيارة.





2- وضع لاصق على السيارة يشير إلى تحويل السيارة من مانيوال إلى أوتوماتيك، ولذلك احرص على أن يكون موجودا على شاسيه السيارة.









3- هناك بعض المواقع الإلكترونية التي تكشف عن تفاصيل السيارة بداية من الجنوط حتى الفتيس بعد إدخال رقم شاسيه السيارة.









4- فحص الدبرياج بطريقة دقيقة لمعرفة إذا كانت السيارة مانيوال أو حولت إلى أوتوماتيك.







