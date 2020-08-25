AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

5 علامات تكشف تحويل الفتيس من مانيوال لأوتوماتيك

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 09:30 ص
5 علامات تكشف تحويل
5 علامات تكشف تحويل الفتيس من مانيوال لاوتوماتيك
Advertisements
منة الله عبد الحميد
يلجأ البعض في الوقت الراهن إلى تحويل الفتيس من مانيوال لأوتوماتيك في كثير من الأحيان للحصول على أداء عالٍ في السيارة وقدر عالٍ من الرفاهية أثناء القيادة.


ولكن عند شراء سيارات مستعملة يكمن السؤال؛ هل يمكن أن أكشف عن حقيقة الفتيس إذ كان مانيوال وتحول إلى أوتوماتيك أم لا؟


لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أبرز العلامات التي تدل على تحول السيارة من مانيوال إلى أوتوماتيك.


1- عند تحويل الفتيس من مانيوال إلى أوتوماتيك، يختلف سعر السيارة.
 

2- وضع لاصق على السيارة يشير إلى تحويل السيارة من مانيوال إلى أوتوماتيك، ولذلك احرص على أن يكون موجودا على شاسيه السيارة.


3- هناك بعض المواقع الإلكترونية التي تكشف عن تفاصيل السيارة بداية من الجنوط حتى الفتيس بعد إدخال رقم شاسيه السيارة. 


4- فحص الدبرياج بطريقة دقيقة لمعرفة إذا كانت السيارة مانيوال أو حولت إلى أوتوماتيك.


5- احرص على التأكد من سلامة السيارة لأن هناك بعض العيوب التي تحدث عند تغيير السيارة من مانيوال إلى أوتوماتيك، على رأسها أنظمة الكنترول.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

5 نصائح للحفاظ على كبالن السيارة من التلف

معلومات عن تحويل السيارة من مانيوال لـ أوتوماتيك

مزايا وعيوب الفتيس الـ CVT

أسباب صعوبة الغيارات في الفتيس المانيوال والأتوماتيك

تويوتا تطرح نسخة جديدة من ياريس 2020 toyota yaris.. فيديو وصور

قبل شراء سيارة مستعملة.. ٣ حيل تكشف عطل الفتيس

ترشيحاتنا

الناطق باسم الحكومة الكويتية: عودة الوافدين إلى البلاد ستكون تدريجية

بطريقة سهلة.. حضِّري آيس كريم بالفانيليا لأطفالك

106036 إصابة و847 وفاة.. كورونا يتفشى في إسرائيل والحكومة تفرض قيودا جديدة

بعد خطوبتها.. 10 صور لـ ابنة الحضري تبرز أنوثتها

حكم الصلاة بدون الإقامة لها.. دار الإفتاء تجيب.. فيديو

بعد قرار الزمالك شكوى وليد سليمان.. أحمد شوبير: هما كام فنكوش لحد دلوقتي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حاولت التستر على ملابسات مصرعه.. إهمال مربية ينهي حياة طفل عمره عامان

عملية سرقة كوميدية.. دب جائع يقتحم متجرًا ويستولى على وجبة خفيفة.. فيديو

رسالة فى زجاجة على شاطئ أفتلقوت بسلطنة عمان تثير الشجون.. هنا حكايات شاهدة على الحب والفراق