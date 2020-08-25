AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عثمان أبو لبن: المنصات الإلكترونية لن تلغي السينما

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 10:02 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة

كشف المخرج عثمان أبو لبن عن رأيه فى المنصات الإلكترونية وطرح أفلام عليها بدلا من السينما.


وقال في تصريحات لـ"صدى البلد" أن الجمهور لا يمكن أن يستغنى عن السينما، لافتا إلى أنها تجربة مختلفة تأخذك فى رحلة مع الفيلم وكأنك تعيش بداخله،


 وأوضح أن المنصات الإلكترونية مثل التلفاز، ولا يمكنها أن تلغي السينما.


وأكد أنه ليس لديه أى مشكلة فى تقديم عمل مصنوع من أجل منصة إلكترونية إذا توافرت فيه كل الشروط التى تجعله يخرج بشكل جيد للجمهور. 



ويعرض لعثمان أبو لبن حاليا  فيلم توأم روحي وقد احتفلوا بالعرض الخاص له وسط مجموعة من النجوم، داخل إحدى دور العرض في مدينة 6 أكتوبر.


حضر الاحتفال ابطال العمل  حسن الرداد و امينه خليل وعائشه بن احمد و منتج العمل احمد السبكي و ابنائه محمد احمد السبكي والمخرج كريم السبكي   ومخرج العمل عثمان ابو لبن و مدير الشركه احمد عاطف والمؤلفه اماني التونسي وغيرهم .


وحضر عدد كبير من نجوم الفن؛ لمشاركتهم الاحتفال، منهم "ايمي سمير غانم و محمود عبد المغني و محمد ثروت".


اقرأ أيضا:

محمد نبيل يكتب: صاحب المقام.. مشقة البحث عن الروح

إهمالي كلفني كتير.. آخر كلمات الراحل سناء شافع قبل وفاته

 

فيلم "توأم روحى"، من بطولة الفنان حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، تأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبولبن، فى ثانى تعاون للمخرج والمؤلفة بعد فيلم "قصة حب" لـ هنا الزاهد وأحمد حاتم.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بصورة لـ حسن الرداد وأمينة خليل.. أحمد السبكي: فيلم توأم روحي حاليًا بجميع السينمات

حسن الرداد يصل عرض فيلم توأم روحى

إيمي سمير غانم تساند حسن الرداد في عرض توأم روحي

أبطال فيلم توأم روحي يحتفلون بالعرض الخاص بحضور نجوم الفن.. صور

بالكمامة السوداء.. إيمي سمير غانم تحتفل بصناع فيلم «توأم روحي»

شاهد.. صور العرض الخاص لفيلم "توأم روحي" بطولة حسن الرداد

ترشيحاتنا

استمرار تظاهرات طرابلس.. حراك 23 أغسطس يمهل حكومة الوفاق 24 ساعة لرحيلها

مفاوضات سد النهضة.. مستشار بمركز الأهرام يكشف تغيّرا تسبب في قلق إثيوبيا

مراحيض بجدران شفافة في اليابان.. شاهد

بقاء أحمد فتحى.. تامر أمين يوجه سؤالا صعبا لـ جماهير النادي الأهلي.. فيديو

وزير الرياضة يزور مؤمن زكريا فى منزله.. ويطمئن على حالة عبد الشافي الصحية

الجيش الليبي: حشد تركي كبير شرق مصراتة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاف ستومك.. أسما شريف منير بإطلالة تبرز جمالها

دراسة علمية تكشف عن المدخل الرئيسي لفيروس كورونا إلى الجسم

طريقة تنظيف القولون.. بوصفات طبيعية