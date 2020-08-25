عثمان أبو لبن: المنصات الإلكترونية لن تلغي السينما

كشف المخرج عثمان أبو لبن عن رأيه فى المنصات الإلكترونية وطرح أفلام عليها بدلا من السينما.





وقال في تصريحات لـ"صدى البلد" أن الجمهور لا يمكن أن يستغنى عن السينما، لافتا إلى أنها تجربة مختلفة تأخذك فى رحلة مع الفيلم وكأنك تعيش بداخله،





وأوضح أن المنصات الإلكترونية مثل التلفاز، ولا يمكنها أن تلغي السينما.





وأكد أنه ليس لديه أى مشكلة فى تقديم عمل مصنوع من أجل منصة إلكترونية إذا توافرت فيه كل الشروط التى تجعله يخرج بشكل جيد للجمهور.







ويعرض لعثمان أبو لبن حاليا فيلم توأم روحي وقد احتفلوا بالعرض الخاص له وسط مجموعة من النجوم، داخل إحدى دور العرض في مدينة 6 أكتوبر.





حضر الاحتفال ابطال العمل حسن الرداد و امينه خليل وعائشه بن احمد و منتج العمل احمد السبكي و ابنائه محمد احمد السبكي والمخرج كريم السبكي ومخرج العمل عثمان ابو لبن و مدير الشركه احمد عاطف والمؤلفه اماني التونسي وغيرهم .





وحضر عدد كبير من نجوم الفن؛ لمشاركتهم الاحتفال، منهم "ايمي سمير غانم و محمود عبد المغني و محمد ثروت".





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