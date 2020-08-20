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فن

بالكمامة السوداء.. إيمي سمير غانم تحتفل بصناع فيلم «توأم روحي»

الخميس 20/أغسطس/2020 - 03:58 ص
إيمي سمير غانم
إيمي سمير غانم
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة إيمي سمير غانم صور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت ايمي سمير غانم  بالكمامة السوداء برفقة صناع فيلم "توأم روحي" أثناء احتفالها بالعرض الأول للفيلم. 

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وحرصت الفنانة إيمي سمير غانم، على مساندة زوجها الفنان حسن الرداد بحضور العرض الأول للفيلم، مع المنتج أحمد السبكى ونجله المخرج والمنتج كريم السبكي للعرض الخاص لفيلم "توأم روحى".

وشهد العرض أيضا حضور المخرج عثمان أبو لبن والمؤلفة أمانى التونسى وذلك بإحدى دور عرض مدينة 6 أكتوبر، للاحتفال بالعرض الخاص للفيلم.

فيلم "توأم روحى"، من بطولة الفنان حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، تأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبولبن، فى ثانى تعاون للمخرج والمؤلفة بعد فيلم "قصة حب" لـ هنا الزاهد وأحمد حاتم.

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