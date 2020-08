بعد شائعة الانفصال عن حسن الرداد.. أول تعليق من إيمي سمير غانم بعد ظهورها في «تؤام روحي»

View this post on Instagram

بجد مبروك من قلبي ،، انا مش عارفه اقول ايه من حلاوه و جمال الفيلم ده،، اقسم بالله اكتر من رائع،، من سنييييين ماشوفتش فيلم جميل زي ده زي افلام زمان، تمثيل و اخراج و انتاج وقصه و تصوير اكتر من رائع .. شكرا لكل الناس اللي في الفيلم ده اسعدتونا 💚