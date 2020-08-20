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فن

بعد شائعة الانفصال عن حسن الرداد.. أول تعليق من إيمي سمير غانم بعد ظهورها في «تؤام روحي»

الخميس 20/أغسطس/2020 - 02:06 ص
فيلم تؤام روحي
فيلم تؤام روحي
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ميرنا محمود
قدمت الفنانة إيمي سمير غانم رسالة شكر لصناع فيلم "تؤام روحي" عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشرت إيمي سمير غانم البوستر التشويقي للفيلم، معلقةً "بجد مبروك من قلبي ،، انا مش عارفه اقول ايه من حلاوة وجمال الفيلم ده،، اقسم بالله اكتر من رائع،، من سنييييين ماشوفتش فيلم جميل زي ده زي افلام زمان، تمثيل و اخراج و انتاج وقصة وتصوير اكثر من رائع .. شكرا لكل الناس اللي في الفيلم ده اسعدتونا".

وحرصت الفنانة إيمي سمير غانم، على مساندة زوجها الفنان حسن الرداد بحضور العرض الأول للفيلم، مع المنتج أحمد السبكى ونجله المخرج والمنتج كريم السبكي للعرض الخاص لفيلم "توأم روحى".

وشهد العرض أيضا حضور المخرج عثمان أبو لبن والمؤلفة أمانى التونسى وذلك بإحدى دور عرض مدينة 6 أكتوبر، للاحتفال بالعرض الخاص للفيلم.

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فيلم "توأم روحى"، من بطولة الفنان حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، تأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبولبن، فى ثانى تعاون للمخرج والمؤلفة بعد فيلم "قصة حب" لـ هنا الزاهد وأحمد حاتم.
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