AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

إيمي سمير غانم تساند حسن الرداد في عرض توأم روحي

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 11:11 م
صدى البلد
Advertisements
نبيل العدوي
حرصت الفنانة إيمي سمير غانم على مساندة زوجها الفنان حسن الرداد الذي وصل قبل قليل، مع المنتج أحمد السبكى ونجله المخرج والمنتج كريم السبكى للعرض الخاص لفيلم "توأم روحى".

وشهد العرض ايضا حضور المخرج عثمان أبو لبن والمؤلفة أمانى التونسى وذلك بإحدى دور عرض مدينة 6 أكتوبر، للاحتفال بالعرض الخاص للفيلم.

 
فيلم "توأم روحى"، من بطولة الفنان حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، تأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبولبن، فى ثانى تعاون للمخرج والمؤلفة بعد فيلم "قصة حب" لـ هنا الزاهد وأحمد حاتم.

View this post on Instagram

#ايمي_سمير_غانم #حسن_الرداد

A post shared by Fanonline (@fanonline1) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالبوستر الرسمى| السبكى يشوق جمهوره لمشاهدة فيلم "توأم روحى"

قريبا.. السبكي ينشر بوستر دعائي جديد لـ'توأم روحي"

قريبا بدور العرض.. السبكي يروج لـ فيلم توأم روحي

أحمد السبكي يروج لفيلم توأم روحي.. شاهد

حسن الرداد يروج لـ فيلم توأم روحي.. شاهد

الأربعاء المقبل.. إقامة العرض الخاص لفيلم توأم روحي لـ حسن الرداد

ترشيحاتنا

من فرح قديم.. الأمن يضبط صاحبة فيديو الرقص معلقة من شعرها

التموين: مد صرف سلع فارق الخبز إلى نهاية الشهر

عميد طب طنطا: حالة أمنية ضحية التعذيب مستقرة وتتلقى دعما نفسيا ومعنويا

بين الحب وخفة الدم.. أجمل 5 صور جمعت علا رشدي بزوجها أحمد داوود

بدون مكياج.. 10 صور آثارت الجدل لـ علا رشدي في عيد ميلادها.. شاهد

قنبلة موقوتة بأحد موانئ الكويت تنذر بكارثة كبرى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إطلالة غير متوقعة لـ علا رشدي في عيد ميلادها

دراسة جديدة تكشف ترتيب أعراض فيروس كورونا

بفستان لافت.. ياسمين صبري تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد