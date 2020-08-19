إيمي سمير غانم تساند حسن الرداد في عرض توأم روحي

حرصت الفنانة إيمي سمير غانم على مساندة زوجها الفنان حسن الرداد الذي وصل قبل قليل، مع المنتج أحمد السبكى ونجله المخرج والمنتج كريم السبكى للعرض الخاص لفيلم "توأم روحى".



وشهد العرض ايضا حضور المخرج عثمان أبو لبن والمؤلفة أمانى التونسى وذلك بإحدى دور عرض مدينة 6 أكتوبر، للاحتفال بالعرض الخاص للفيلم.



واقرأ أيضا: محمد نبيل يكتب: صاحب المقام.. مشقة البحث عن الروح إهمالي كلفني كتير.. آخر كلمات الراحل سناء شافع قبل وفاته فيلم "توأم روحى"، من بطولة الفنان حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، تأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبولبن، فى ثانى تعاون للمخرج والمؤلفة بعد فيلم "قصة حب" لـ هنا الزاهد وأحمد حاتم.

