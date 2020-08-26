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تكنولوجيا

صناع السيارات يحاربون شركة كوالكوم لهذا السبب

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 12:01 ص
صناع السيارات يحاربون
صناع السيارات يحاربون شركة كوالكوم لهذا السبب
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قسم التكنولوجيا
طالب عدد من رواد صناعة السيارات مثل هوندا و تسلا و دايملر بالإضافة لشركات Intel و MediaTek لجنة التجارة الفيدرالية FTC، بالتصدى لحكم المحكمة الأخير الصادر لصالح شركة صناعة الرقائق والمعالجات الشهيرة كوالكوم.

وبحسب BBC، جاء اعتراض هذه الشركات بسبب قيام كوالكوم بالطلب من العملاء المتمثلين فى الشركات المذكورة بتوقيع اتفاقيات ترخيص براءات الاختراع قبل بيعها الرقائق لهم، الأمر الذى أثار اتهامات للشركة بالقضاء على المنافسة و فرض الإحتكار.

ومن جانبها طعنت كوالكوم في هذه الإتهامات، إلا أن منسق التجارة الأمريكي شدد على أن ممارسات كوالكوم قد ألحقت ضررًا بكل من المنافسين و المستثمرين، وللعلم فهذه ليست المرة الأولى التي توجه تلك الاتهامات لـ كوالكوم.

الجدير بالذكر أن لجنة التجارة الفيدرالية رفعت شكوى ضد كوالكوم في عام ٢٠١٧، تتهمها باستخدام أساليب لخنق المنافسة، من أجل الحفاظ على احتكار صناعة أشباه الموصلات للهواتف المحمولة وغيرها من المنتجات.

وقالت اللجنة حينها، إنه بسبب سلوك كوالكوم الهادف لمنع المنافسة، تسبب ذلك إسقاط معيار WiMaX الخاص بشبكات 4G، في حين تم اعتماد LTE من جانب صناعة الهواتف المحمولة العالمية بدلًا منه، وفي نفس العام قاضتها شركة Apple أيضًا واتهمتها بالاستحواذ على المعدات والعمل التقني.

من ناحية أخري قال جلين مودي، صحفي متخصص في سياسات التكنولوجيا، إن ممارسات براءات اختراع كوالكوم أزعجت صناعة السيارات، لأن اصناعة أصبحت تعتمد على منصات حاسوبية أكثر من الميكانيكا من أجل تطوير السيارات بإستمرار.
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