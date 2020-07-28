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تكنولوجيا

كوالكوم تطلق تقنية Quick Charge 5 لشحن 50% من الهواتف الذكية في 5 دقائق

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 04:22 ص
كوالكوم تطلق تقنية
كوالكوم تطلق تقنية Quick Charge 5
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ندى على
أعلنت شركة Qualcomm كوالكوم الأمريكية  للمعالجات،عن إطلاقها  تقنية الشحن Quick Charge 5 التى تستطيع شحن 50% من بطارية الهواتف الذكية في 5 دقائق فقط. 

وبحسب موقع Phone Arena التقنى فإن تقنية الشحن Quick Charge 5 تدعم الشحن السريع بسرعة أكثر من 100 واط، حيث تستطيع التقنية أن تدعم شحن بطارية بقدرة 4500 مللى أمبير بشكل كامل في 15 دقيقة في حين أن 50 % من الشحن سيكتمل في غضون 5 دقائق. 
 

وقالت شركة كوالكوم إن نظام الشحن السريع الجديد الخاص بها يوفر سرعة شحن غير مسبوقة للهاتف المحمول وتحسينات في الكفاءة مقارنة بالإصدارات السابقة مع تمكين تقنية البطارية الجديدة حيث تصبح أول تقنية شحن سريعة قابلة للتطبيق تجاريًا في العالم. 

وتم تقليل أوقات الشحن إلى حد كبير عن الأجيال السابقة في تقنيات الشحن،  حيث أن تقنية Quick Charge 5  أكثر كفاءة بنسبة 70٪ من Quick Charge 4 السابقة، كما أنها تتطلب ما بين 3.3 و20 فولت كحد أدني للشحن. 

وتنافس تقنية الشحن الجديدة شركة شاومى التى أطلقت العام الماضى تقنية شحن سريع بقدرة 100 واط قادرة على شحن بطارية بقدرة 4000 مللى أمبير في 17 دقيقة ، كما تتفوق على شاحن شركة  أوبو الذى يأتى بقدرة 125 واط. 

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